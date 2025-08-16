Ричмонд
Талалаев заявил, что «Балтика» была лучше «Локомотива» в создании моментов

Талалаев считает, что «Балтика» играла лучше «Локомотива» в матче РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что футболистам калининградского клуба не хватило класса, чтобы реализовать свои моменты и одержать победу над лидером чемпионата России московским «Локомотивом».

В субботу «Балтика» сыграла вничью с «Локомотивом» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). По ходу матча Юрий Ковалев попал в штангу при выходе один на один с вратарем, а Чинонсо Оффор не попал в пустые ворота.

«На мой взгляд, мы были сильнее с точки зрения организации игры, создания моментов. Может быть, по стандартам где-то уступили, и не повезло немножко. По поводу завершающей стадии атаки: я говорил о том, что мы работаем над реализацией моментов, но еще раз — для того, чтобы футболисты играли на одно-два касания в чужой штрафной, для этого нужно тренироваться на полях, где это возможно делать», — приводит слова Талалаева с пресс-конференции сайт «Балтики».

«Неточности в атаке — это класс. Когда у вас выходят ребята, которые недавно были в Первой лиге, а у соперника впереди играют футболисты сборной — это лишний раз подчеркивает, насколько удачно сыграла наша команда в обороне. Расписывают, что Батраков уже стоит 50 миллионов евро», — добавил он.

Также Талалаев рассказал, что у клуба был интерес к Комличенко, который сравнял счет в прошедшем матче.

«Подстроиться и подставить ногу под этот удар, направить его в ворота Комличенко сумел, поэтому он играет в “Локомотиве”, стоит сумасшедших денег и не оказался в “Балтике”. Мы кстати вели переговоры по нему и еще по одному большому нападающему», — сказал тренер.