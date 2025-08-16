Талалаев заявил, что «Балтика» была лучше «Локомотива» в создании моментов

«На мой взгляд, мы были сильнее с точки зрения организации игры, создания моментов. Может быть, по стандартам где-то уступили, и не повезло немножко. По поводу завершающей стадии атаки: я говорил о том, что мы работаем над реализацией моментов, но еще раз — для того, чтобы футболисты играли на одно-два касания в чужой штрафной, для этого нужно тренироваться на полях, где это возможно делать», — приводит слова Талалаева с пресс-конференции сайт «Балтики».