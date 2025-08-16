У Черчесова — вторая победа подряд в РПЛ! Даже яркие «Крылья» ничего не смогли сделать

Теперь к «Ахмату» относятся иначе. В первую очередь — соперники. Нет, и до прихода Станислава Черчесова все знали, что там собраны хорошие игроки, которые могут держать уровень. Но когда под руководством нового тренера Грозный неожиданно хлопнул «Зенит», то сразу обрёл ореол солидности. Теперь у каждой команды, кто на другой половине поля, особенный настрой. Это, например, показал «Оренбург» в Кубке, который грызся с «Ахматом» до последнего и в итоге вырвал победу.