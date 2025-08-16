У Черчесова — вторая победа подряд в РПЛ! Даже яркие «Крылья» ничего не смогли сделать

Теперь к «Ахмату» относятся иначе. В первую очередь — соперники. Нет, и до прихода Станислава Черчесова все знали, что там собраны хорошие игроки, которые могут держать уровень. Но когда под руководством нового тренера Грозный неожиданно хлопнул «Зенит», то сразу обрёл ореол солидности. Теперь у каждой команды, кто на другой половине поля, особенный настрой. Это, например, показал «Оренбург» в Кубке, который грызся с «Ахматом» до последнего и в итоге вырвал победу.
«Крылья» образца нынешнего сезона — про дисциплину. И чёткое выполнение тренерских задач. Они готовы терпеть, играть прагматично, но с конкретной целью — набирать очки. И пока получается здорово — восемь очков за четыре тура. Ни одного поражения и позиция в лидирующей группе. Неплохо для команды, которую в июне начали хоронить.
Вряд ли от этой встречи кто-то ожидал чего-то феерического. Черчесов в первых двух матчах показал модель, которая аналогична самарской. Эстетика футбола, голы — это всё хорошо. Но болельщика можно заманить на трибуны только результатами. Их команда и должна добиваться. Справедливости ради, ещё и победа над «Зенитом» действительно привлекла народ. Даже визуально на трибунах стало больше людей.
В плане составов тренеры вряд ли могли удивить друг друга. У «Ахмата» только одно изменение по сравнению с предыдущей встречей — Мелкадзе остался в запасе, а вместо него в основе появился Конате. У «Крыльев» не было Божина, Бабкина и Марина, зато шанс получил Ахметов, который сделал голевую в кубковой игре с «Сочи». Своеобразный аванс от Адиева. Нужно было его оправдывать.
Однако с первых минут стало понятно — сделать это Самаре будет нелегко. Грозный оперативно включил соперника в свой тягучий футбол. А потом ещё и забил быстрый гол. Настоящее комбо. Навес с углового, мяч через рикошет столкнулся с головой Касинтуры, а потом переместился в ворота.
Идеальный сюжет для «Ахмата», который, по сути, сделал половину дела. Дальше можно было держать счёт, а по возможности его увеличить. И по первому тайму это работало идеально. Ведь «Крылья» никак не могли найти себя в атаке. Ахметов явно нервничал и много ошибался, Сутормин тоже не знал, что делать с мячом у чужой штрафной, Ракова смяли мощные защитники Грозного. Всё закончилось нулём опасных моментов и тремя ударами в сторону ворот. Даже всерьёз вспомнить нечего.
Естественно, Адиев понимал — надо что-то менять. И после первого тайма отправил отдыхать Сутормина, который совсем не попал в игру. Вместо него вышел Рассказов. Но тут снова неудача — в начале второго тайма после углового Рахманович отмахнулся от Самородова, а судья посчитал, что это пенальти. Видеоассистенты подтвердили его решение. К мячу подошёл Конате, и счёт стал 2:0.
По сути, это приговор, если учитывать стиль «Ахмата». Нет, «Крылья» не ушли в раздевалку. Не бросили играть. Пытались что-то придумать, однако практического смысла это не имело. Весь вопрос был только в том, забьют ли команды ещё. И на третий мяч у Грозного хватило сил. Снова отличился Касинтура.
«Крылья» смогли отыграть один мяч незадолго до конца матча. Примечательно, что забил Владимир Игнатенко, для которого гол стал первым в РПЛ.
«Ахмат» набрал шесть очков и сравнялся по ним с «Зенитом». И уже выше «Спартака». Но чтобы догнать «Крылья», надо ещё поработать.
Станислав Черчесов
Магомед Адиев
Эгаш Касинтура
5′
Мохамед Конате
51′
Эгаш Касинтура
79′
Владимир Игнатенко
(Александр Солдатенков)
85′
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
75′
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
22′
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
42
Мануэль Келиано
20
Максим Самородов
88′
70
Абакар Гаджиев
17
Эгаш Касинтура
90′
4
Турпал-Али Ибишев
13
Мохамед Конате
65′
77
Георгий Мелкадзе
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
3′
18
Иван Лепский
4
Александр Солдатенков
14
Михайло Баньяц
22
Фернандо Костанца
9
Алексей Сутормин
46′
15
Николай Рассказов
64′
2
Кирилл Печенин
70′
3
Томас Галдамес
72′
11
Амар Рахманович
49′
60′
19
Иван Олейников
7
Вадим Раков
83′
26
Джимми Марин
90+4′
77
Ильзат Ахметов
27′
83′
91
Владимир Игнатенко
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
