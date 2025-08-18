«Какой же медленный “Зенит”… Как сдал Дуглас! А Соболев — снова лучший». Орлов — о матче со «Спартаком»

Ну Латышонка же посадили на лавку, так как от него не исходило уверенности. Этот ход себя оправдал. Адамов точно может занести себе эту игру в актив. Да, была оплошность в первом тайме, когда он мяч не удержал после подачи углового. Зато сколько спасений в его исполнении! Да и с первым ударом Барко с пенальти он же справился. Молодец! Думаю, в следующем туре именно Адамов займет место в воротах. Не стоит его менять.