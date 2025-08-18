«Какой же медленный “Зенит”… Как сдал Дуглас! А Соболев — снова лучший». Орлов — о матче со «Спартаком»

«Зенит» убежал из Москвы с одним очком
— Надо признать: «Зенит» убежал из Москвы с одним очком. Конечно, «Спартак» был ближе к победе. Хозяева были хороши! Выделил бы в составе красно-белых Маркиньоса и Жедсона. Этих ребят очень сложно сдержать.
«Спартак» наконец-то угадал с трансфером. Жедсон — реальное усиление. Сразу же, без раскачки, вписался в игровой рисунок. И с техникой у него все в порядке, и на команду играет, и в обороне отрабатывает. Так что Станкович, считаю, выставил оптимальный состав.
Забей Барко пенальти — и три очка в кармане. И совсем другое настроение у тренера, руководства, болельщиков. Однако судьи справедливо отменили взятие ворот. Двойное касание.
Но о чем это говорит? «Спартак» сам виноват! Почему у аргентинца поехала нога?! Вопросы к работникам стадиона. Зачем же вы так заливаете поле?! Ну есть же закон: нельзя сильно поливать вратарскую и 11-метровую отметку! Категорически запрещено! Ребят, ну чего вы наделали-то? Почему у вас такое поле болотистое? Оно и сыграло с Барко злую шутку. В общем, оказали своей же команде медвежью услугу… Не зря говорят: дьявол кроется в деталях.
Какая же медленная игра Питера! С таким футболом о чемпионстве можно забыть
«Зенит» меня поражает. Какая же медленная игра! На дворе уже пятый тур, но где командные скорости-то?! Что вообще происходит? Мне кажется, Семак мог бы произвести больше перестановок в составе. Имею в виду Жерсона. Ну не двигается он так, как это делал на клубном чемпионате мира. Не тот КПД! А Сергей Богданыч вновь включил его в стартовый состав. Не знаю…
Ну Латышонка же посадили на лавку, так как от него не исходило уверенности. Этот ход себя оправдал. Адамов точно может занести себе эту игру в актив. Да, была оплошность в первом тайме, когда он мяч не удержал после подачи углового. Зато сколько спасений в его исполнении! Да и с первым ударом Барко с пенальти он же справился. Молодец! Думаю, в следующем туре именно Адамов займет место в воротах. Не стоит его менять.
Игровая проблема «Зенита» никак не решается. Тренеры не могут в этом сезоне наладить быстрый выход из обороны в атаку. Питерцы опять ошибались под жестким прессингом москвичей. Не справлялись с ним!
С такой игрой о чемпионстве можно забыть… Как вы собираетесь побеждать? Вы видели, как бежит «Балтика»? Какая скорость! Как у калининградцев глаза горят! Талалаев отлично подготовил команду к сезону.
Я критиковал Соболева, но он перетерпел и сейчас просто незаменим
Соболев, конечно, заслуживает похвалы. Это единственный футболист «Зенита», который полезен в каждом матче. Самый мотивированный игрок команды! Борется! Да, ему не дано от Бога технических изысков. Зато какая страсть, какая самоотдача!
Да, я его критиковал. Но он поменялся, перетерпел! У него есть характер. Значит, Семак все-таки угадал. Понимал, что рано или поздно Александр начнет приносить пользу. И сейчас в «Зените» Соболев незаменим. Когда молодец, тогда молодец.
Вспомните его гол. Казалось, он сам себя уже загнал в неудобное положение, но Александр решился на удар и попал! Максименко оказался не готов к тому, что мяч полетит в ближний угол! Футбол — это страсть! Соболев однозначно вновь был лучшим в составе команды Семака. Двух мнений быть не может! А как он на угловом сработал у своих ворот? Вынес мяч!
А что делали защитники «Зенита»? Почему они так неубедительны на «втором этаже»? Что у них с прыгучестью? У вас же контракты! Почему не умеете играть головой? Почему не выбираете позиции?
Сказалась ли потеря Нино? Да, пожалуй. Но почему бразилец так часто травмируется? Загадка… Вопросы к медицинскому штабу.
У меня большие претензии к Дугласу
У меня большие претензии к Дугласу Сантосу. Как он сдал! Его уже нельзя назвать лучшим левым защитником чемпионата. Столько брака в передачах… Играет довольно посредственно. Ну и удаление. Вторая желтая. Если ты опаздываешь к мячу, зачем фолишь? Наступ — это стопроцентный «горчичник». А Дуглас, на секундочку, капитан команды… Да и в атаке бразилец не помощник. Раньше он выполнял великолепные диагонали. Где они? Вот вышедший на замену Вега сейчас выглядит предпочтительнее.
К слову, судейство Чистякова мне понравилось. Все решения понятны. Пенальти назначены по делу.
Собирается ли «Зенит» продавать Луиса Энрике? Да нет, зачем? Я о таком варианте не слышал. Видно, что он мастер. В отдельных эпизодах показал свой уровень. Просто рядом нет соответствующего исполнителя. Мне кажется, на эту роль может претендовать Глушенков. Жерсон пока не готов, не та «физика». А Глушенкову дали паузу, которая должна пойти ему на пользу. Я разговаривал с Александром Ивановичем Медведевым по поводу Глушенкова. Он убедил меня: все с Максимом в команде будет нормально.
Вендел старается, бежит. Но точность передач все еще не та. Зато есть спортивная злость, характер. Отрабатывает. Вот только взаимопонимания с Жерсоном и Энрике пока нет…
Будущее Семака? На прежние титулы уже смотреть не будут
Будущее Станковича в «Спартаке»? Помните, я как-то сказал, что его нервозность на бровке передается команде? Отсюда два подряд удаления. Сегодня он был спокоен, хладнокровен, держал себя в руках. И «Спартак» был управляем.
Станкович к пятому туру нашел оптимальные сочетания. Вырулил! На старте сезона он же ошибся, сделав ставку на Заболотного. И тот удалился на 10-й минуте матча с «Балтикой». Итог той встречи мы все прекрасно помним — 0:3… Сейчас совсем другой «Спартак». Красно-белые выглядели фаворитами, играли с позиции силы. Как заматерели Литвинов, Денисов, Умяров! «Зениту» просто-напросто улыбнулась удача. Везуха!
Повторю свою мысль. Сейчас в Санкт-Петербурге все футбольные люди задают один и тот же вопрос: почему «Зенит» так медленно разыгрывает мяч? Это общий рефрен. Тренеры, прислушайтесь! Делайте уже выводы. Почему у вас с начала сезона ничего не меняется?!
Если питерцы не обыграют дома махачкалинское «Динамо», встанет ли вопрос о доверии Семаку? Не знаю… Все покажет только предстоящий матч. Но, думаю, никто на прежние заслуги Сергея Богданыча уже смотреть не будет. Титулы, мне кажется, за него не сработают. Да и потом: в прошлом сезоне он вообще-то уже чемпионом не был. Посмотрим.
Просто, считаю, тренер должен брать ответственность на себя. Знаете, что меня удивило? «Динамо» в Кубке крупно проиграло «Краснодару», так? А почему извинялся гендиректор Пивоваров, а не Карпин, который сказал, что молодежь помогла им умереть? Тренер должен брать удар на себя! При чем здесь молодежь?! Надеюсь, Семак не станет винить во всем своих подопечных.
Автор: Виталий Айрапетов
Деян Станкович
Сергей Семак
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
18′
Жедсон Фернандеш
(Кристофер Мартинс)
38′
Матео Кассьерра
15′
Александр Соболев
63′
Эсекиэль Барко
88′
Матео Кассьерра
14′
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
43′
76′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
70′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
76′
91
Антон Заболотный
9
Манфред Угальде
76′
7
Пабло Солари
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
43′
50′
8
Маркус Вендел
5
Вильмар Барриос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
9
Сантос да Силва Жерсон
64′
17
Андрей Мостовой
30
Матео Кассьерра
46′
66
Роман Вега
77′
11
Луис Энрике
58′
32
Лусиано Гонду
28
Нуралы Алип
46′
7
Александр Соболев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти