«Зенит» 17 лет так плохо не стартовал в РПЛ. Но тогда было оправдание — а сейчас?

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Акрон
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.85
П2
4.50
Футбол. Премьер-лига
15:45
Рубин
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.44
П2
3.40
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.41
П2
3.65
Футбол. Англия
16:00
Челси
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.19
П2
4.80
Футбол. Франция
16:00
Брест
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.29
П2
2.85
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.09
П2
3.09
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.29
П2
2.43
Футбол. Премьер-лига
18:00
Динамо
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.50
П2
2.77
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.82
П2
6.90
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.01
П2
3.15
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.48
П2
2.36
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.33
П2
3.10
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.17
X
3.70
П2
1.97
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.26
П2
2.40
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.24
П2
9.00
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.83
П2
6.10
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
10.00
X
6.49
П2
1.31
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.12
П2
1.65

«Зенит» 17 лет так плохо не стартовал в РПЛ. Но тогда было оправдание — а сейчас?

Фаворит теряет хватку.

Источник: Спорт-Экспресс

Начало сезона-2025/26 для «Зенита» стало худшим за 17 лет. Ничья со «Спартаком» (2:2) означает, что после пяти туров команда Сергея Семака смогла набрать всего шесть очков и занимает лишь восьмое место в таблице РПЛ.

Неудачи и триумф 2008 года

Ситуация, когда у «Зенита» после пяти туров набиралось всего шесть очков, была лишь раз — 17 лет назад.

Сезон-2008 у «Зенита» начался так же неровно, как и сейчас: ничья 0:0 со «Спартаком», затем победа над «Москвой» (2:0), домашнее поражение от «Рубина» (1:3), а также ничьи 2:2 и 1:1 с «Шинником» и «Крыльями Советов» соответственно.

Тогдашний чемпион страны одновременно защищал титул и вел борьбу в плей-офф Кубка УЕФА — матчи ⅛ и ¼ финала с «Марселем» и «Байером» как раз проходили между стартовыми турами РПЛ.

Итог чемпионата оказался слабым — пятое место. Но тогда «Зениту» простили такой результат, ведь в 2008 году клуб завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Кризис на старте сезона-2025/26

В новом сезоне единственную победу петербургская команда одержала в первом туре над «Ростовом» (2:1). Спустя неделю в Казани против «Рубина» «Зенит» вел 2:0 к перерыву, однако после паузы сбавил темп — хозяева забили, а в добавленное время Даку сравнял счет (2:2).

Против ЦСКА в Петербурге вновь ничья — 1:1: гости открыли счет до перерыва, но во втором тайме пенальти, реализованный Соболевым, позволил сине-бело-голубым спастись.

В Грозном петербуржцы уступили «Ахмату» 0:1 из-за автогола Дркушича. Это было первое поражение сезона и все еще остается единственным.

Хотя в Москве в пятом туре «Зенит» был максимально близок к поражению. Гол Соболева в меньшинстве помог сократить отставание и закончить матч ничьей. В концовке основного времени «Спартак» забил третий мяч, но был отменен из-за нарушения Барко процедуры исполнения пенальти.

Ситуация у петербуржцев действительно кризисная, думать о реабилитации и победе в таком положении сложно, однако речи о кадровых перестановках пока не идет.

Хотя важно добавить, что при Семаке это с отрывом худший старт чемпионата. До этого худшим результатом после пяти туров были 10 очков в сезоне-2023/24. Тогда, к слову, в пятом матче «Зенит» обыграл «Спартак» в гостях — 3:1.

Спартак
2:2
Первый тайм: 2:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
16.08.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 34456 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Сергей Семак
Голы
Спартак
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
18′
Жедсон Фернандеш
(Кристофер Мартинс)
38′
Зенит
Матео Кассьерра
15′
Александр Соболев
63′
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
88′
Зенит
Матео Кассьерра
14′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
43′
76′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
70′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
76′
91
Антон Заболотный
9
Манфред Угальде
76′
7
Пабло Солари
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
43′
50′
8
Маркус Вендел
5
Вильмар Барриос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
9
Сантос да Силва Жерсон
64′
17
Андрей Мостовой
30
Матео Кассьерра
46′
66
Роман Вега
77′
11
Луис Энрике
58′
32
Лусиано Гонду
28
Нуралы Алип
46′
7
Александр Соболев
Статистика
Спартак
Зенит
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
6
6
Угловые
9
6
Фолы
15
10
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти