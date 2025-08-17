«Зенит» 17 лет так плохо не стартовал в РПЛ. Но тогда было оправдание — а сейчас?

Начало сезона-2025/26 для «Зенита» стало худшим за 17 лет. Ничья со «Спартаком» (2:2) означает, что после пяти туров команда Сергея Семака смогла набрать всего шесть очков и занимает лишь восьмое место в таблице РПЛ.
Неудачи и триумф 2008 года
Ситуация, когда у «Зенита» после пяти туров набиралось всего шесть очков, была лишь раз — 17 лет назад.
Сезон-2008 у «Зенита» начался так же неровно, как и сейчас: ничья 0:0 со «Спартаком», затем победа над «Москвой» (2:0), домашнее поражение от «Рубина» (1:3), а также ничьи 2:2 и 1:1 с «Шинником» и «Крыльями Советов» соответственно.
Тогдашний чемпион страны одновременно защищал титул и вел борьбу в плей-офф Кубка УЕФА — матчи ⅛ и ¼ финала с «Марселем» и «Байером» как раз проходили между стартовыми турами РПЛ.
Итог чемпионата оказался слабым — пятое место. Но тогда «Зениту» простили такой результат, ведь в 2008 году клуб завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.
Кризис на старте сезона-2025/26
В новом сезоне единственную победу петербургская команда одержала в первом туре над «Ростовом» (2:1). Спустя неделю в Казани против «Рубина» «Зенит» вел 2:0 к перерыву, однако после паузы сбавил темп — хозяева забили, а в добавленное время Даку сравнял счет (2:2).
Против ЦСКА в Петербурге вновь ничья — 1:1: гости открыли счет до перерыва, но во втором тайме пенальти, реализованный Соболевым, позволил сине-бело-голубым спастись.
В Грозном петербуржцы уступили «Ахмату» 0:1 из-за автогола Дркушича. Это было первое поражение сезона и все еще остается единственным.
Хотя в Москве в пятом туре «Зенит» был максимально близок к поражению. Гол Соболева в меньшинстве помог сократить отставание и закончить матч ничьей. В концовке основного времени «Спартак» забил третий мяч, но был отменен из-за нарушения Барко процедуры исполнения пенальти.
Ситуация у петербуржцев действительно кризисная, думать о реабилитации и победе в таком положении сложно, однако речи о кадровых перестановках пока не идет.
Хотя важно добавить, что при Семаке это с отрывом худший старт чемпионата. До этого худшим результатом после пяти туров были 10 очков в сезоне-2023/24. Тогда, к слову, в пятом матче «Зенит» обыграл «Спартак» в гостях — 3:1.
Деян Станкович
Сергей Семак
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
18′
Жедсон Фернандеш
(Кристофер Мартинс)
38′
Матео Кассьерра
15′
Александр Соболев
63′
Эсекиэль Барко
88′
Матео Кассьерра
14′
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
43′
76′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
70′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
76′
91
Антон Заболотный
9
Манфред Угальде
76′
7
Пабло Солари
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
43′
50′
8
Маркус Вендел
5
Вильмар Барриос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
9
Сантос да Силва Жерсон
64′
17
Андрей Мостовой
30
Матео Кассьерра
46′
66
Роман Вега
77′
11
Луис Энрике
58′
32
Лусиано Гонду
28
Нуралы Алип
46′
7
Александр Соболев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти