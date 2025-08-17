«Зенит» 17 лет так плохо не стартовал в РПЛ. Но тогда было оправдание — а сейчас?

Сезон-2008 у «Зенита» начался так же неровно, как и сейчас: ничья 0:0 со «Спартаком», затем победа над «Москвой» (2:0), домашнее поражение от «Рубина» (1:3), а также ничьи 2:2 и 1:1 с «Шинником» и «Крыльями Советов» соответственно.