Экс-президент «Спартака» рассказал, чем его радует ЦСКА

«ЦСКА играет очень хорошо, и больше всего радует то, что раскрывается большое количество российских талантов. Им доверяют, и ребята прогрессируют от матча к матчу. Мне кажется, что это самое главное, происходящее сейчас в ЦСКА. Армейцы молодцы и в том плане, что они очень быстро расстаются с теми, кто им не до конца подходит. Они не держатся до последнего за какого-либо игрока. Если видят, что он немного не вписывается в игровую модель, или если клуб получает хорошее коммерческое предложение, то быстро принимают решение», — сказал Червиченко.