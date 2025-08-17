Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Акрон
0
:
Оренбург
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.10
П2
3.80
Футбол. Премьер-лига
15:45
Рубин
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.44
П2
3.40
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.42
П2
3.68
Футбол. Англия
16:00
Челси
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.18
П2
4.82
Футбол. Франция
16:00
Брест
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.29
П2
2.85
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.09
П2
3.09
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.29
П2
2.43
Футбол. Премьер-лига
18:00
Динамо
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.65
П2
2.77
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.77
П2
6.60
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.00
П2
3.15
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.48
П2
2.36
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.33
П2
3.15
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.17
X
3.70
П2
1.97
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.20
П2
2.44
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.16
П2
8.60
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.84
П2
6.10
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
10.25
X
6.52
П2
1.29
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.12
П2
1.65

Экс-президент «Спартака» рассказал, чем его радует ЦСКА

Червиченко: в ЦСКА доверяют молодым российским футболистам, а те прогрессируют.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Олег Богатов. ЦСКА показывает хорошую игру на старте чемпионата России, и главной особенностью московской команды является доверие тренерского штаба молодым российским футболистам, которые прогрессируют от матча к матчу, заявил РИА Новости бывший владелец и президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко.

Армейцы в июле завоевали Суперкубок России, а в четырех матчах нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) одержали две победы и дважды сыграли вничью. ЦСКА с восемью очками находится на четвертом месте турнирной таблицы и в воскресенье встретится с московским «Динамо» (5 баллов), занимающим десятую позицию. В июне ЦСКА возглавил швейцарец Фабио Челестини. В матче четвертого тура с казанским «Рубином» (5:1) дважды отличился 19-летний форвард Кирилл Глебов. Во вторник в игре Кубка России с тольяттинским «Акроном» с капитанской повязкой на поле вышел 20-летний полузащитник Матвей Кисляк, три последние встречи полностью отыграл 21-летний защитник Матвей Лукин.

«ЦСКА играет очень хорошо, и больше всего радует то, что раскрывается большое количество российских талантов. Им доверяют, и ребята прогрессируют от матча к матчу. Мне кажется, что это самое главное, происходящее сейчас в ЦСКА. Армейцы молодцы и в том плане, что они очень быстро расстаются с теми, кто им не до конца подходит. Они не держатся до последнего за какого-либо игрока. Если видят, что он немного не вписывается в игровую модель, или если клуб получает хорошее коммерческое предложение, то быстро принимают решение», — сказал Червиченко.

«Как это было с (защитником) Виллианом Рошей и (полузащитником) Аббосбеком Файзуллаевым. В отличие от “Спартака”, где собрали непонятный колхоз на три команды. И у них половина футболистов не играет, а половина ходит с обиженными лицами. Ситуации в ЦСКА и “Спартаке” совершенно резонируют», — подчеркнул собеседник агентства.