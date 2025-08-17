Экс-президент «Спартака» рассказал, чем его радует ЦСКА

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Олег Богатов. ЦСКА показывает хорошую игру на старте чемпионата России, и главной особенностью московской команды является доверие тренерского штаба молодым российским футболистам, которые прогрессируют от матча к матчу, заявил РИА Новости бывший владелец и президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко.
Армейцы в июле завоевали Суперкубок России, а в четырех матчах нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) одержали две победы и дважды сыграли вничью. ЦСКА с восемью очками находится на четвертом месте турнирной таблицы и в воскресенье встретится с московским «Динамо» (5 баллов), занимающим десятую позицию. В июне ЦСКА возглавил швейцарец Фабио Челестини. В матче четвертого тура с казанским «Рубином» (5:1) дважды отличился 19-летний форвард Кирилл Глебов. Во вторник в игре Кубка России с тольяттинским «Акроном» с капитанской повязкой на поле вышел 20-летний полузащитник Матвей Кисляк, три последние встречи полностью отыграл 21-летний защитник Матвей Лукин.
«ЦСКА играет очень хорошо, и больше всего радует то, что раскрывается большое количество российских талантов. Им доверяют, и ребята прогрессируют от матча к матчу. Мне кажется, что это самое главное, происходящее сейчас в ЦСКА. Армейцы молодцы и в том плане, что они очень быстро расстаются с теми, кто им не до конца подходит. Они не держатся до последнего за какого-либо игрока. Если видят, что он немного не вписывается в игровую модель, или если клуб получает хорошее коммерческое предложение, то быстро принимают решение», — сказал Червиченко.
«Как это было с (защитником) Виллианом Рошей и (полузащитником) Аббосбеком Файзуллаевым. В отличие от “Спартака”, где собрали непонятный колхоз на три команды. И у них половина футболистов не играет, а половина ходит с обиженными лицами. Ситуации в ЦСКА и “Спартаке” совершенно резонируют», — подчеркнул собеседник агентства.