«Оренбург» обыграл «Акрон» в матче РПЛ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Футбольный клуб «Оренбург» обыграл тольяттинский «Акрон» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У номинальных хозяев отличился Стефан Лончар (40-я минута), он же на 59-й минуте срезал мяч в собственные ворота. В составе «Оренбурга» гол забил Эмирджан Гюрлюк (85).
Оренбуржцы впервые победили в текущем чемпионате и с 5 очками занимают 12-е место в таблице. «Акрон» (6 очков) потерпел первое поражение в сезоне и идет седьмым.
В следующем туре «Оренбург» 22 августа примет грозненский «Ахмат», тольяттинцы 24 августа сыграют в гостях с ЦСКА.
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
17.08.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Владимир Слишкович
Голы
Акрон
Стефан Лончар
(Ифет Джаковац)
39′
Оренбург
Стефан Лончар
59′
Эмирджан Гюрлюк
(Данила Хотулев)
85′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
77
Константин Савичев
21
Роберто Фернандес
35
Ифет Джаковац
22
Артем Дзюба
19
Марат Бокоев
15
Стефан Лончар
76′
6
Максим Кузьмин
5
Алекса Джурасович
61′
26
Родриго Эшковал
71
Дмитрий Пестряков
61′
8
Константин Марадишвили
79′
91
Максим Болдырев
87′
69
Арсений Дмитриев
24
Йонуц Неделчару
58′
61′
17
Солтмурад Бакаев
Оренбург
1
Богдан Овсянников
44
Анри Чичинадзе
4
Данила Хотулев
38
Артем Касимов
33
Ираклий Квеквескири
7
Эмирджан Гюрлюк
18
Фахд Муфи
60′
2
Станислав Поройков
11
Степан Оганесян
76′
30
Гедеон Гузина
20
Дмитрий Рыбчинский
60′
16
Хорди Томпсон
57
Евгений Болотов
80′
8
Владислав Камилов
9
Максим Савельев
46′
3
Данила Ведерников
Статистика
Акрон
Оренбург
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
11
20
Удары в створ
6
6
Угловые
5
8
Фолы
7
12
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти