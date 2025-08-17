«Оренбург» обыграл «Акрон» в матче РПЛ

Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У номинальных хозяев отличился Стефан Лончар (40-я минута), он же на 59-й минуте срезал мяч в собственные ворота. В составе «Оренбурга» гол забил Эмирджан Гюрлюк (85).