Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.50
П2
2.65
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.30
П2
5.80
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.90
П2
2.90
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
3.85
П2
10.00
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.46
П2
2.40
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.32
П2
2.95
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.19
X
3.95
П2
1.96
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.16
П2
2.44
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.85
П2
7.75
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.84
П2
6.20
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
11.25
X
6.72
П2
1.27
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

Зайнутдинов ответил, как остановить ЦСКА, идущий без поражений в РПЛ

Крайний защитник московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов рассказал, с какими чувствами ждёт матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоится сегодня, 17 августа.

Источник: Чемпионат.com

Крайний защитник московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов рассказал, с какими чувствами ждёт матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоится сегодня, 17 августа.

— Внутри царит какое-то воодушевление, игру жду с нетерпением. Не скажу, что это какой-то принципиальный матч, но для нас важно набирать очки и исправлять ситуацию в турнирной таблице.

— ЦСКА хорошо начал сезон, выиграл Суперкубок, в чемпионате идёт без поражений, разгромил «Рубин» в последнем туре. Как остановить армейцев?

— Как остановить ЦСКА, нам покажет Валерий Георгиевич. Мы готовимся, смотрим видео, разбираем на теориях и должны подойти к этому матчу в максимально хороших кондициях. Постараемся прервать их серию без поражений, — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне чемпионата России красно-синие провели четыре матча, в которых два раза победили и два раза разделили очки с соперником. Последний раз в РПЛ ЦСКА уступал «Ростову» в ноябре 2024 года (1:2).