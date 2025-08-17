Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
0
:
ЦСКА
0
П1
5.90
X
4.37
П2
2.65
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
0
:
Хетафе
0
П1
1.83
X
3.17
П2
6.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
КАМАЗ
0
П1
3.05
X
2.75
П2
2.90
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
1.44
X
3.90
П2
11.00
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Париж
П1
3.15
X
3.43
П2
2.41
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Лорьян
П1
2.65
X
3.32
П2
2.95
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Юнайтед
:
Арсенал
П1
4.19
X
3.95
П2
1.96
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Факел
П1
3.20
X
3.16
П2
2.44
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Сочи
П1
1.43
X
4.85
П2
7.75
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Севилья
П1
1.65
X
3.84
П2
6.20
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
П1
11.25
X
6.72
П2
1.27
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
П1
6.00
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

Виллиам де Оливейра: у «Зенита» есть время на исправление ситуации

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра после матча 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:2) высказался о плохом старте команды в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра после матча 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:2) высказался о плохом старте команды в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. После пяти матчей чемпионата России сине-бело-голубые заработали шесть очков и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице.

«Это не тот результат, который мы хотели видеть. Но всё-таки только начало. В матче со “Спартаком” команда во втором тайме показала характер. Есть надежда, что дальше будет лучше.

Понятно, что мы должны прибавлять во всех компонентах. Но тем не менее есть время на исправление ситуации. Уверен, что мы всё сделаем для этого. Конечно, никаких других мыслей, кроме чемпионства, нет. Это «Зенит» — всегда нужно бороться за самые высокие места", — приводит слова Оливейры Sport24.