Мостовой: «Спартак» должен был обыгрывать «Зенит», это было бы закономерно

«Спартак» играл лучше «Зенита», но беда в том, что в большинстве он не смог удержать победу. Все шансы были, «Спартак» должен был побеждать. Но правило бывших: Соболев вышел и забил. Этим и прекрасен футбол. Когда в концовке поставили пенальти в ворота «Зенита», я думал, всё, сейчас будет 3:2 и «Спартак» выиграет. И это было бы закономерно, исходя из сюжета матча. «Спартак» должен был выигрывать, но «Зенит» можно похвалить, что в меньшинстве сумели сравнять.