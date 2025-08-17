Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.50
П2
2.65
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.30
П2
5.80
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.90
П2
2.90
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
3.85
П2
10.00
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.46
П2
2.40
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.32
П2
2.95
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.19
X
3.95
П2
1.96
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.16
П2
2.44
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.85
П2
7.75
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.84
П2
6.20
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
11.25
X
6.72
П2
1.27
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

Мостовой: «Спартак» должен был обыгрывать «Зенит», это было бы закономерно

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (2:2).

Источник: Чемпионат.com

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (2:2).

«Спартак» играл лучше «Зенита», но беда в том, что в большинстве он не смог удержать победу. Все шансы были, «Спартак» должен был побеждать. Но правило бывших: Соболев вышел и забил. Этим и прекрасен футбол. Когда в концовке поставили пенальти в ворота «Зенита», я думал, всё, сейчас будет 3:2 и «Спартак» выиграет. И это было бы закономерно, исходя из сюжета матча. «Спартак» должен был выигрывать, но «Зенит» можно похвалить, что в меньшинстве сумели сравнять.

Сейчас все критикуют Станковича, но я видел, как вчера болельщики поддерживали команду. Не видел на лицах людей, что они против «Спартака» или Станковича. У нас всё быстро меняется: сегодня тебя хотят уволить, а завтра те же люди облизывают с ног до головы«, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.