Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.52
П2
2.65
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.40
П2
6.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.95
П2
2.80
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.75
П2
9.50
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.46
П2
2.40
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.32
П2
2.95
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.18
X
3.95
П2
2.00
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.16
П2
2.44
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.85
П2
7.75
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.83
П2
6.20
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
11.25
X
6.73
П2
1.29
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.16
П2
1.65
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

Гасилин — о промахе Оффора: будь счёт 2:0 — «Локомотив» бы не отыгрался

Бывший нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Балтика» встречалась с московским «Локомотивом» (1:1), а также высказался о нереализованном моменте нигерийского нападающего калининградцев Чинонсо Оффора во втором тайме.

Источник: Чемпионат.com

Бывший нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Балтика» встречалась с московским «Локомотивом» (1:1), а также высказался о нереализованном моменте нигерийского нападающего калининградцев Чинонсо Оффора во втором тайме.

«Классный нападающий. Мне он очень нравится, но здесь было проще не забить. Мяч оказался неудобный. Ему нужно было сделать ещё касание, так как времени было у него вагон и маленькая тележка. Будь счёт 2:0 — “Локомотив” бы не отыгрался. Было моментов мало у команды Галактионова», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (три ничьих и две победы), команда набрала девять очков и находится на третьем месте в турнирной таблице. «Локомотив» впервые в сезоне чемпионата России не победил, но с 13 очками располагается на первой строчке.