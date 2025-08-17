Гасилин — о промахе Оффора: будь счёт 2:0 — «Локомотив» бы не отыгрался

«Классный нападающий. Мне он очень нравится, но здесь было проще не забить. Мяч оказался неудобный. Ему нужно было сделать ещё касание, так как времени было у него вагон и маленькая тележка. Будь счёт 2:0 — “Локомотив” бы не отыгрался. Было моментов мало у команды Галактионова», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».