Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
0
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.43
П2
2.41
Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.32
П2
2.95
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
5.91
X
4.37
П2
2.65
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.20
П2
6.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.75
П2
2.95
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
Все коэффициенты
П1
1.44
X
3.90
П2
11.00
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.19
X
3.95
П2
1.96
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.16
П2
2.44
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.85
П2
7.75
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.84
П2
6.20
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
11.25
X
6.72
П2
1.27
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

«Сочи» ведёт переговоры об аренде защитника ЦСКА Агапова

Защитник ЦСКА Илья Агапов интересен «Сочи», стороны ведут переговоры об аренде с опцией выкупа.

Источник: Чемпионат.com

Защитник ЦСКА Илья Агапов интересен «Сочи», стороны ведут переговоры об аренде с опцией выкупа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сочи» проявляет интерес к Агапову уже около месяца. В аренде игрока также заинтересованы и несколько других клубов. Ясность должна наступить на следующей неделе«, — добавил источник “Чемпионата”.

В минувшем сезоне Агапов принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.