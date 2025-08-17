Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
5.90
X
4.37
П2
2.65
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.17
П2
6.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.75
П2
2.90
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
Все коэффициенты
П1
1.44
X
3.90
П2
11.00
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.43
П2
2.41
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.32
П2
2.95
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.19
X
3.95
П2
1.96
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.16
П2
2.44
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.85
П2
7.75
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.84
П2
6.20
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
11.25
X
6.72
П2
1.27
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

Александр Мостовой — о Соболеве: кого-то любят, кого-то ненавидят — так будет всегда

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о голе нападающего «Зенита» Александра Соболева, который принёс сине-бело-голубым ничью в матче 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:2).

Источник: Чемпионат.com

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о голе нападающего «Зенита» Александра Соболева, который принёс сине-бело-голубым ничью в матче 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:2). Ранее форвард выступал в составе красно-белых.

«Правило бывших» работает. Ничего себе — выйти на замену и сравнять счёт в меньшинстве! Думаю, в матче против «Спартака» Соболев был одним из лучших на поле. Можно сказать, что спас команду от поражения.

Я за свою жизнь каких только болельщиков не видел. Поверьте, такое бывает: кто-то из игроков им нравится, кто-то — нет. Кого-то любят, а кого-то ненавидят. Это всегда было, есть и будет. Соболеву не стоит обращать на это внимания«, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.