Александр Мостовой — о Соболеве: кого-то любят, кого-то ненавидят — так будет всегда

Я за свою жизнь каких только болельщиков не видел. Поверьте, такое бывает: кто-то из игроков им нравится, кто-то — нет. Кого-то любят, а кого-то ненавидят. Это всегда было, есть и будет. Соболеву не стоит обращать на это внимания«, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Четвериком.