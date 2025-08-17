«Рубин» обыграл «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ

Встреча, которая состоялась в Казани, завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч забил Дмитрий Кабутов. Он отличился на 52-й минуте.
В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает второе место, набрав десять очков. «Ростов» идет на 14 месте, имея в активе три очка. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 баллов. Замыкает тройку сильнейших с девятью баллами «Краснодар», у которого в запасе встреча против «Сочи», которая состоится 17 августа.
В следующем матче «Рубин» на своем поле сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится 23 августа. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени. «Ростов» 23 августа сыграет в Москве со столичным «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
Рашид Рахимов
Джонатан Альба
Дмитрий Кабутов
(Угочукву Иву)
52′
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
6
Угочукву Иву
76′
99
Дардан Шабанхаджай
10
Мирлинд Даку
70
Дмитрий Кабутов
90′
90′
19
Олег Иванов
8
Богдан Йочич
80′
7
Александр Юкич
22
Велдин Ходжа
90′
23
Руслан Безруков
1
Рустам Ятимов
85′
57
Илья Жбанов
8
Алексей Миронов
7
Роналдо
4
Виктор Мелехин
50′
3
Умар Сако
79′
40
Илья Вахания
73′
9
Мохаммад Мохеби
18
Константин Кучаев
81′
5
Данила Прохин
58
Даниил Шанталий
81′
10
Кирилл Щетинин
69
Егор Голенков
73′
62
Иван Комаров
99
Тимур Сулейманов
90′
91
Антон Шамонин
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти