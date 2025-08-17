Ричмонд
«Рубин» обыграл «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» обыграл «Ростов».

Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая состоялась в Казани, завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Дмитрий Кабутов. Он отличился на 52-й минуте.

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает второе место, набрав десять очков. «Ростов» идет на 14 месте, имея в активе три очка. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 баллов. Замыкает тройку сильнейших с девятью баллами «Краснодар», у которого в запасе встреча против «Сочи», которая состоится 17 августа.

В следующем матче «Рубин» на своем поле сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится 23 августа. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени. «Ростов» 23 августа сыграет в Москве со столичным «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Рубин
1:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
17.08.2025, 15:45 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Джонатан Альба
Голы
Рубин
Дмитрий Кабутов
(Угочукву Иву)
52′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
6
Угочукву Иву
76′
99
Дардан Шабанхаджай
10
Мирлинд Даку
70
Дмитрий Кабутов
90′
90′
19
Олег Иванов
8
Богдан Йочич
80′
7
Александр Юкич
22
Велдин Ходжа
90′
23
Руслан Безруков
Ростов
1
Рустам Ятимов
85′
57
Илья Жбанов
8
Алексей Миронов
7
Роналдо
4
Виктор Мелехин
50′
3
Умар Сако
79′
40
Илья Вахания
73′
9
Мохаммад Мохеби
18
Константин Кучаев
81′
5
Данила Прохин
58
Даниил Шанталий
81′
10
Кирилл Щетинин
69
Егор Голенков
73′
62
Иван Комаров
99
Тимур Сулейманов
90′
91
Антон Шамонин
Статистика
Рубин
Ростов
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
12
5
Удары в створ
3
2
Угловые
8
1
Фолы
15
14
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
