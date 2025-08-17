Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
7.68
X
4.60
П2
1.48
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
1
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.80
П2
6.69
Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.55
П2
3.27
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Динамо
0
:
ЦСКА
3
Все коэффициенты
П1
76.00
X
26.00
П2
1.02
Футбол. Испания
перерыв
Сельта
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.20
П2
6.69
Футбол. Первая лига
перерыв
Нефтехимик
0
:
КАМАЗ
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
4.15
П2
1.45
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.16
П2
2.44
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.85
П2
7.75
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.83
П2
6.10
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
11.75
X
6.85
П2
1.28
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

Илья Самошников пройдёт медосмотр для «Спартака» на следующей неделе

Защитник «Локомотива» Илья Самошников пройдёт медосмотр для «Спартака» в начале следующей недели.

Источник: Чемпионат.com

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Железнодорожники приняли предложение «Спартака» по трансферу игрока.

Ранее сообщалось, что красно-белые предложили за трансфер 27-летнего крайнего защитника 350 млн рублей, а с учётом бонусов сумма может вырасти до 450 млн. Бонусы могут быть активированы в случае достижения Самошниковым определённого количества матчей за «Спартак», а также будут включать командные достижения.

В нынешнем сезоне Самошников принял участие в двух матчах во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Действующее трудовое соглашение 27-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года.