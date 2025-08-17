Илья Самошников пройдёт медосмотр для «Спартака» на следующей неделе

Ранее сообщалось, что красно-белые предложили за трансфер 27-летнего крайнего защитника 350 млн рублей, а с учётом бонусов сумма может вырасти до 450 млн. Бонусы могут быть активированы в случае достижения Самошниковым определённого количества матчей за «Спартак», а также будут включать командные достижения.