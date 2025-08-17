«Краснодар» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ-2025/2026

Последний раз команды встречались между собой в сезоне-2023/2024. В том розыгрыше чемпионата «Краснодар» дважды обыграл «Сочи» — 2:0 и 3:2. На данный момент «Краснодар» занимает третье место в таблице. Подопечные Мурада Мусаева имеют в своём активе девять очков. «Сочи» набрал одно очко и располагается на 15-й строчке.