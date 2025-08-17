Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Черноморец
0
:
Факел
0
Все коэффициенты
П1
3.70
X
2.40
П2
2.75
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
23.00
X
4.50
П2
1.33
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
1
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
1.26
X
4.80
П2
44.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Осер
1
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
7.90
П2
46.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.85
П2
7.75
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.91
П2
6.60
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
12.75
X
7.11
П2
1.25
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.14
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

«Краснодар» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 17 августа, состоится матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Сочи».

Источник: Чемпионат.com

Команды будут играть на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Гонсалес, Петров, Черников, Аугусто, Сперцян, Батчи, Са, Кордоба.

«Сочи»: Дёгтев, Макарчук, Марсело, Литвинов, Волков, Начо, Кравцов, Мухин, Зиньковский, Фёдоров, Крамарич.

Последний раз команды встречались между собой в сезоне-2023/2024. В том розыгрыше чемпионата «Краснодар» дважды обыграл «Сочи» — 2:0 и 3:2. На данный момент «Краснодар» занимает третье место в таблице. Подопечные Мурада Мусаева имеют в своём активе девять очков. «Сочи» набрал одно очко и располагается на 15-й строчке.