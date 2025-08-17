Стрепетов: у «Зенита» команда оказалась неготовой к началу чемпионата

«В РПЛ прошло уже пять туров, можно делать какие-то выводы. У “Зенита” мы видим, что ряд игроков и команда в целом оказались неготовыми к началу чемпионата. Уже пять туров позади, но нет стабильного состава ни в одной линии, идёт ротация, что было в прошлом году. У игроков разная функциональная готовность. Семак сам об этом говорит. Он называет Жерсона, Луиса Энрике и Вендела, но я бы туда прибавил и Дугласа Сантоса. Они неготовы по разным причинам. Тогда вопросы к Сергею Богдановичу, почему эти люди выходят в стартовом составе», — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.