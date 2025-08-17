Махачкалинское «Динамо» объявило о трансфере нападающего сборной Туниса Хазема Мастури

Кроме того, на счету нападающего шесть матчей в составе национальной команды Туниса, в составе которой он отметился двумя голами. По данным СМИ, контракт Мастури с махачкалинцами рассчитан до лета 2028 года, а сумма трансфера составила € 350 тыс.