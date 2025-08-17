ЦСКА разорвал «Динамо» за тайм! Избежать унижения Карпину помогла двойная ошибка судьи

Сказать, что Карпин был недоволен действиями своей команды, — ничего не сказать! Жесты тренера «Динамо» говорили о том, что он чувствует, чем всё закончится и на этот раз. ЦСКА продолжал создавать моменты и в середине первого тайма забил второй гол вторым ударом в створ. Вот команда Фабио Челестини показала мастер-класс выхода из обороны через вратаря без лишнего риска. Сработал фирменный уже ход от швейцарского тренера — смещение Матеуса Алвеса в глубину под прямой длинный пас низом от Акинфеева. После этого красно-синие провели замечательную комбинацию, а «Динамо» не спасла даже фишка Карпина с падением Глебова пятым в линию защиты. Осипенко с Рубенсом прозевали рывок Гаича из глубины. Сербу классно ассистировал Матеус Алвес.