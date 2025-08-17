ЦСКА разорвал «Динамо» за тайм! Избежать унижения Карпину помогла двойная ошибка судьи

ЦСКА победил московское «Динамо» в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги в красочном дерби с четырьмя голами. Армейцы продлили беспроигрышную серию в чемпионате до 19 матчей.
В воротах «Динамо» сегодня сыграл Лещук. Это не было связано с тем, что Валерий Карпин решил посадить Лунёва на скамейку после пропущенного «в свой угол» гола в Сочи. Основной голкипер бело-голубых получил повреждение на тренировке и вообще отсутствовал в заявке. С первых минут бросилось в глаза, что динамовцы стараются не катать мяч у собственных ворот, разыгрывая через вратаря. Казалось, Карпин вынес урок из крупного поражения от «Краснодара» (0:4), где и Лещук однажды «привёз».
«Динамо» даже создало первый момент, когда вскрыло защиту ЦСКА пасом между линий на Зайнутдинова. Кстати, универсал Бактиёр теперь превратился в центрального полузащитника. Экс-армеец мог огорчить свою бывшую команду, однако Акинфеев потащил непростой удар. А когда бело-голубые всё же попытались выйти из обороны за счёт комбинации низом с участием Лещука, тут же пропустили! Ошибся Бителло — фактически подарил мяч Мусаеву, сделав неудачную передачу назад. Форвард быстро среагировал и одним касанием отправил Матеуса Алвеса забивать первый для бразильца гол не только за ЦСКА, но и вообще в профессиональной карьере.
Сказать, что Карпин был недоволен действиями своей команды, — ничего не сказать! Жесты тренера «Динамо» говорили о том, что он чувствует, чем всё закончится и на этот раз. ЦСКА продолжал создавать моменты и в середине первого тайма забил второй гол вторым ударом в створ. Вот команда Фабио Челестини показала мастер-класс выхода из обороны через вратаря без лишнего риска. Сработал фирменный уже ход от швейцарского тренера — смещение Матеуса Алвеса в глубину под прямой длинный пас низом от Акинфеева. После этого красно-синие провели замечательную комбинацию, а «Динамо» не спасла даже фишка Карпина с падением Глебова пятым в линию защиты. Осипенко с Рубенсом прозевали рывок Гаича из глубины. Сербу классно ассистировал Матеус Алвес.
ЦСКА поймал кураж, а «Динамо» не использовало редкий шанс вернуться в игру, когда великолепный Акинфеев не дал забить Макарову. Третью голевую атаку армейцев перед перерывом начал и сам же завершил Кисляк. Команда Челестини опять провела красивую многоходовую комбинацию на скорости, в которой, помимо Матвея, поучаствовали Матеус Алвес, Глебов и Мойзес. Бразилец прострелил на дальнюю штангу — россиянин замкнул. Три мяча армейцы положили тремя ударами в створ, но Лещука вряд ли в чём-то обвинишь. 3:0 за тайм — это почти нокаут.
На второй тайм гости вышли за несколько минут до его начала и долго ждали задержавшихся в раздевалке хозяев. Карпин, видимо, устроил разнос. Тем не менее уже в одной из первых атак ЦСКА после перерыва Круговой улетел к воротам и, как показалось, был сбит выбежавшим за пределы штрафной Лещуком. Как ни удивительно, судья Левников показал не красную карточку голкиперу, а жёлтую армейцу — за симуляцию. Даже повтор не убедил на 100%, что рефери прав. Круговой перепрыгивал Лещука, чтобы не въехать в него.
«Динамо» всё-таки вернуло интригу благодаря Макарову — наверное, самому мотивированному сейчас игроку бело-голубых. Вингер создал гол хозяев в одиночку. Подхватил в центре поля мяч, рванул к штрафной соперника и, не встретив сопротивления, зарядил низом из-за штрафной. Акинфеев справедливо предъявлял претензии защитникам. Никто не выдвинулся на Макарова, чтобы заблокировать удар. Это, очевидно, должен был сделать Дивеев.
После этого игра совсем раскрылась, а ЦСКА ещё несколько раз мог забить на контрвыпадах. Особенно запомнилась атака «три в два», когда ошибся Маричаль. Голевой момент загубил Мусаев, который ударил так, что оставил Лещуку шанс на сейв. Затем в штрафной «Динамо» на стандарте красно-синих случился спорный эпизод. Макаров, вынося мяч, попал по ноге Алвесу. Левников посчитал, что это не пенальти, более того, остался при своём мнении после изучения повтора. Главный не согласился с VAR.
Этот эпизод прокомментировал для «Чемпионата» экс-судья РПЛ Игорь Федотов:
«Левников долго смотрел и, наверное, начал додумывать, что контакт незначительный. Хотя мы до этого видели, как арбитры правильно назначали 11-метровые, исходя из того, кто сыграл в мяч. Контакт был, футболист ЦСКА сыграл в мяч, игрок “Динамо” не успел. То же самое, что и в матчах “Спартак” — “Зенит”, “Спартак” — “Балтика”. Там трактовали одинаково, а здесь для Левникова это почему-то не 11-метровый.
Мы не можем говорить о степени контакта, потому что Левников со своей позиции даже не видел, кто сыграл в мяч, и спрашивал ассистента. Хотя должен был правильно определить эпизод и видеть всю картину. Позиция была открытая. Если футболист ЦСКА сыграл в мяч, то это 11-метровый. Додумывать здесь нет смысла. Контакт есть — 11-метровый. Картина должна быть такой, но Левников её перевернул. Он ошибочно не назначил пенальти и так же ошибочно не изменил решения после просмотра повтора".
Дискуссионные решения Левникова оставляли команде Карпина надежду на концовку. Замены усилили игру «Динамо», а армейцы подсели и уже опаздывали в обороне. Бело-голубые стали создавать моменты, например, Сергеев не забил из вратарской, когда Мойзес не заблокировал кросс Бителло. Челестини тут же выпустил третьего центрального защитника — Абдулкадырова. «Динамо» в итоге перебило ЦСКА — 23:9 (в створ — 8:6), а на 90+1-й минуте Бителло придумал трюк в штрафной красно-синих и «парашютом» отправил мяч в перекладину ворот Акинфеева. Но всё-таки «Динамо» не заслужило в этот вечер камбэка.
Валерий Карпин
Фабио Челестини
Денис Макаров
(Дмитрий Скопинцев)
50′
Матеус Алвес
(Тамерлан Мусаев)
13′
Милан Гайич
(Матеус Алвес)
21′
Матвей Кисляк
(Роберту Барбоза Мойзес)
42′
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
62′
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
55
Максим Осипенко
2
Николас Маричаль
77
Денис Макаров
77′
13
Николя Муми Нгамале
19
Бактиер Зайнутдинов
46′
7
Дмитрий Скопинцев
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
62′
3
Данил Круговой
47′
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
79′
31
Матвей Кисляк
11
Тамерлан Мусаев
10
Иван Обляков
84′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Матеус Алвес
77′
52
Артем Бандикян
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
