Карпин — о поражении от ЦСКА: первые 15 минут на поле было только «Динамо»

«Выходить из ситуации можно только работой. Первый гол — ошибка Бителло. От него такой ошибки не ожидаешь. До этого гола на поле была одна команда — “Динамо”, мы создавали моменты. Гол из ничего повлиял на команду. Во втором тайме собрались, продолжили играть. Первые 15 минут первого тайма и весь второй внушают надежду», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.