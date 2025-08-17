Глава «Динамо» Гафин: результат матча с ЦСКА неудовлетворительный

«Результат неудовлетворительный. Отвратительно начали первый тайм, как будто это продолжение прошлого матча. Надо работать и верить в себя. Уверен, потенциал у нас гораздо больше, чем те результаты, которые есть сейчас. Место в таблице вызывает негативные эмоции. Тренеру не хватает времени на адаптацию к команде или команде к тренеру. Мы работаем над тем, чтобы улучшить результаты», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.