Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
0
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.10
П2
8.10
Футбол. Испания
перерыв
Атлетик
2
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
21.00
П2
57.00
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
12.00
X
7.01
П2
1.25
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.20
П2
1.60
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

Глава «Динамо» Гафин: результат матча с ЦСКА неудовлетворительный

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о поражении команды в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).

Источник: Чемпионат.com

«Результат неудовлетворительный. Отвратительно начали первый тайм, как будто это продолжение прошлого матча. Надо работать и верить в себя. Уверен, потенциал у нас гораздо больше, чем те результаты, которые есть сейчас. Место в таблице вызывает негативные эмоции. Тренеру не хватает времени на адаптацию к команде или команде к тренеру. Мы работаем над тем, чтобы улучшить результаты», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.