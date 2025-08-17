Челестини: у игроков ЦСКА горят глаза играть в тот футбол, который мы ставим

«С “Акроном” уже были игроки в состоянии усталости — пришлёшь делать ротацию. Мне нравится давать возможность игрокам, когда я чувствую, что эта возможность пришла. Когда нас мало, я вынужден принимать решения, которые мне не очень нравятся. С “Акроном” в Кубке мы должны были побеждать.



Причина нашего успеха — работа. Командная работа каждый день. Результат матча — это плод работы. До матча мы не знаем, выиграем ли мы или нет. Эта команда поняла, что мы должны работать. У ребят горят глаза играть именно в такой футбол. И ещё очень важно — получать удовольствие от футбола», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.