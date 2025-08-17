Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
0
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.32
П2
8.25
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
2
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
26.00
П2
56.00
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
12.00
X
7.01
П2
1.25
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.20
П2
1.60
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

Челестини: у игроков ЦСКА горят глаза играть в тот футбол, который мы ставим

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу армейцев над «Динамо» (3:1) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«С “Акроном” уже были игроки в состоянии усталости — пришлёшь делать ротацию. Мне нравится давать возможность игрокам, когда я чувствую, что эта возможность пришла. Когда нас мало, я вынужден принимать решения, которые мне не очень нравятся. С “Акроном” в Кубке мы должны были побеждать.

Причина нашего успеха — работа. Командная работа каждый день. Результат матча — это плод работы. До матча мы не знаем, выиграем ли мы или нет. Эта команда поняла, что мы должны работать. У ребят горят глаза играть именно в такой футбол. И ещё очень важно — получать удовольствие от футбола», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В первых пяти турах «Динамо» под руководством Валерия Карпина заработало пять очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, который возглавляет Фабио Челестини, набрал 11 очков и поднялся на вторую строчку.