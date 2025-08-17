Главный тренер ЦСКА Челестини высказался об игре Матеуса Алвеса

В сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги 20-летний Матеус Алвес провёл пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также на счету полузащитника две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.