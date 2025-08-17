ЦСКА обыграл московское «Динамо» в четвёртый раз за пять матчей

В последний раз на данный момент красно-синие потерпели поражение в данном противостоянии в ноябре 2023 года (2:3). В сезоне-2024/2025 команды встретились друг с другом четыре раза: в чемпионате России ЦСКА одержал две победы (2:1 и 3:1), в Фонбет Кубке России у армейцев была победа (2:1) и безголевая ничья.