Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
0
:
Сочи
0
П1
1.66
X
3.30
П2
8.10
Футбол. Испания
перерыв
Атлетик
2
:
Севилья
0
П1
1.04
X
26.00
П2
57.00
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
П1
12.00
X
7.01
П2
1.25
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
П1
6.10
X
4.20
П2
1.60
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

ЦСКА обыграл московское «Динамо» в четвёртый раз за пять матчей

ЦСКА переиграл московское «Динамо» в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 3:1.

Источник: Чемпионат.com

Это четвёртая победа армейцев в пяти последних матчах этого противостояния.

В последний раз на данный момент красно-синие потерпели поражение в данном противостоянии в ноябре 2023 года (2:3). В сезоне-2024/2025 команды встретились друг с другом четыре раза: в чемпионате России ЦСКА одержал две победы (2:1 и 3:1), в Фонбет Кубке России у армейцев была победа (2:1) и безголевая ничья.

«Динамо» с пятью очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА с 11 очками находится на второй строчке.