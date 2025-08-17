Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
0
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.32
П2
8.25
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
2
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
26.00
П2
57.00
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
12.00
X
7.01
П2
1.25
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.20
П2
1.60
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

Фабио Челестини показал один из лучших стартов среди тренеров ЦСКА

Швейцарский специалист Фабио Челестини продемонстрировал один из лучших стартов среди тренеров ЦСКА, сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 17 августа, армейцы обыграли московское «Динамо» в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 3:1.

Красно-синие набрали 11 очков в пяти турах при швейцарце, это третий результат наравне с Виктором Гончаренко, который набрал столько же очков в 2017 году. Возглавляет список Валерий Газзаев, на его счету 15 очков в 2002-м. Вторую строчку делят Олег Долматов (1998) и Леонид Слуцкий (2009) — у обоих по 12 очков.

Отмечается, что по забитым голам после пяти туров ЦСКА под руководством Челестини делит первое место в этой пятерке наряду с ЦСКА Долматова (по 11 голов).