Фабио Челестини показал один из лучших стартов среди тренеров ЦСКА

Красно-синие набрали 11 очков в пяти турах при швейцарце, это третий результат наравне с Виктором Гончаренко, который набрал столько же очков в 2017 году. Возглавляет список Валерий Газзаев, на его счету 15 очков в 2002-м. Вторую строчку делят Олег Долматов (1998) и Леонид Слуцкий (2009) — у обоих по 12 очков.