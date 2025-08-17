Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
14.25
X
6.60
П2
1.25
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
2
:
Сочи
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
18.00
П2
35.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетик
2
:
Севилья
1
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.30
П2
37.00
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.70
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

Главный тренер «Рубина» Рахимов высказался о победе над «Ростовом»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

«Хорошая, рабочая победа. Понимали, что нас ждёт. “Ростов” всегда отличался бойцовскими качествами и было важно не проиграть в подборах и единоборствах. Я видел реакцию команды на предыдущие поражения все дни, что готовились. Футболисты горели, ведь к хорошему быстро привыкаешь. Может, надо хоть иногда плохое кушать? Не бывает хорошего без плохого», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» после этого матча набрал 10 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с тремя очками в активе находится на 14-й строчке.