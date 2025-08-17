Рубенс поделился впечатлениями от работы с Карпиным

«Карпин недавно пришёл в команду. Я тоже недавно приехал. Не могу много сказать. Знаю, что он хороший тренер. Считаю, что его работа будет результативной. У нас будут результаты. Но нужно терпение. Знаю, что он играл в Испании какое-то время», — передаёт слова Рубенса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.