«Краснодар» разгромил «Сочи» и вплотную приблизился к лидеру РПЛ

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Сразу после перерыва был удален игрок «Сочи» Марсело Алвес. Через две минуты Эдуард Сперцян открыл счет в матче. В середине тайма Сперцян удвоил преимущество хозяев. Антон Зиньковский один мяч отыграл, но Диего Коста и Никита Кривцов довели счет до крупного. В самом конце встречи окончательный счет установил Гаэтан Перрен.