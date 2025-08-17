Ричмонд
«Краснодар» разгромил «Сочи» и вплотную приблизился к лидеру РПЛ

«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 5:1.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Сразу после перерыва был удален игрок «Сочи» Марсело Алвес. Через две минуты Эдуард Сперцян открыл счет в матче. В середине тайма Сперцян удвоил преимущество хозяев. Антон Зиньковский один мяч отыграл, но Диего Коста и Никита Кривцов довели счет до крупного. В самом конце встречи окончательный счет установил Гаэтан Перрен.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 12 очков. «Сочи» идет на 15 месте, имея в активе один балл. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив», набрав 13 очков.

В следующем матче РПЛ «Краснодар» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 15:00 по московскому времени. «Сочи» сыграет с «Балтикой» 24 августа. Команды выйдут на поле в 20:00 по московскому времени.

Краснодар
5:1
Первый тайм: 0:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
17.08.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена, 27173 зрителя
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Роберт Морено
Голы
Краснодар
Эдуард Сперцян
49′
Эдуард Сперцян
62′
Виктор Са
(Густаво Фуртадо Сантос)
68′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
72′
Сергей Волков
90+3′
Сочи
Антон Зиньковский
65′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
98
Сергей Петров
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
11
Жоау Батчи
46′
88
Никита Кривцов
7
Виктор Са
74′
23
Гаэтан Перрен
10
Эдуард Сперцян
78′
6
Кевин Ленини
66
Дуглас Аугусту
6′
46′
14
Густаво Фуртадо Сантос
53
Александр Черников
78′
8
Данила Козлов
Сочи
35
Александр Дегтев
27
Кирилл Заика
82
Сергей Волков
16
Максим Мухин
7
Антон Зиньковский
4
Вячеслав Литвинов
33
Марсело Алвес
39′
47′
17
Артем Макарчук
46′
14
Кирилл Кравцов
78′
20
Дмитрий Васильев
6
Игнасио Сааведра
53′
5
Набиль Абердин
9
Захар Федоров
70′
23
Сауль Гуарирапа
10
Мартин Крамарич
78′
29
Роман Ежов
Статистика
Краснодар
Сочи
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
23
3
Удары в створ
7
1
Угловые
8
1
Фолы
11
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
