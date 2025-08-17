Красивое прощание Сперцяна с «Краснодаром»? Чемпион мучился тайм, но потом разнёс «Сочи»

Потом «Краснодар» стал лучше двигать и возвращать себе мяч, поэтому прижал команду Морено к её штрафной. Вот только нестандартных действий «быкам» не хватало. А скорость соперника у «Сочи» получалось гасить. С Кордобой в первом тайме кое-как справлялись (прежде всего благодаря капитану Марсело Алвесу — сильному физически и неуступчивому в единоборствах), Сперцян тоже не феерил в матче, который теоретически может быть прощальным для воспитанника клуба. В результате, несмотря на большой перевес хозяев по ударам (10:2), «Краснодар» и «Сочи» до перерыва собрали в своей статистике… 0 ударов в створ!