Красивое прощание Сперцяна с «Краснодаром»? Чемпион мучился тайм, но потом разнёс «Сочи»

«Краснодар» разгромил «Сочи» в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги и сократил до одного очка отставание от лидера «Локомотива». О кризисе чемпиона на старте сезона уже забыли.
В стартовом составе «Краснодара», несмотря на слухи о готовящемся переходе в «Саутгемптон», оказался Сперцян. Отсутствовал другой ценный для чемпиона России игрок — травмированный Оласа. Левый край обороны закрывал универсал Петров. Интересно, что одним из его оппонентов на фланге был Волков, с которым он раньше конкурировал за место в основе «быков». Волков и Литвинов — два воспитанника «Краснодара» в защитной линии «Сочи». Кроме того, Петров боролся с новичком сочинцев Мухиным. Мы привыкли к универсализму экс-армейца, но решение Роберта Морено поставить его правым полузащитником совсем нестандартное.
Волков был настолько заряжен на битву с «Краснодаром», что уже на первой минуте сам потащил мяч к воротам хозяев и потом в одиночку пустился в прессинг, добежав до Агкацева. Вообще, в дебюте игры «Сочи» неплохо прессинговал и коллективно. Команда Морено даже первой создала голевой момент, когда Кравцов после стандарта и подбора зарядил из-за штрафной. Быть бы голу, если бы полузащитник сочинцев оказался поточнее.
Потом «Краснодар» стал лучше двигать и возвращать себе мяч, поэтому прижал команду Морено к её штрафной. Вот только нестандартных действий «быкам» не хватало. А скорость соперника у «Сочи» получалось гасить. С Кордобой в первом тайме кое-как справлялись (прежде всего благодаря капитану Марсело Алвесу — сильному физически и неуступчивому в единоборствах), Сперцян тоже не феерил в матче, который теоретически может быть прощальным для воспитанника клуба. В результате, несмотря на большой перевес хозяев по ударам (10:2), «Краснодар» и «Сочи» до перерыва собрали в своей статистике… 0 ударов в створ!
Тем не менее Кордоба всё-таки утомил Марсело Алвеса. Незадолго до перерыва бразилец получил первую жёлтую карточку, а в дебюте второго тайма ещё одну — за фол на колумбийце в центре поля. Всего две минуты потребовались команде Мурада Мусаева, чтобы реализовать большинство. Помогла «быкам» ошибка Волкова. После простой длинной передачи и выигранного хозяевами воздуха защитник сбросил отлетевший мяч прямо на Сперцяна. Капитан хозяев первым в этой встрече попал в створ — и забил. Решил эпизод парой касаний.
По статистике у «Сочи» к тому моменту было всего одно касание в чужой штрафной — ещё на четвёртой минуте (неудачная обработка от Мухина). Ничего в этом смысле не поменялось и к исходу часа игры, когда «Краснодар» сделал счёт 2:0. В меньшинстве сочинцы не могли забрать мяч и что-то придумать в атаке. А Сперцян оформил дубль прекрасным ударом со штрафного! Эдуарду помогла ложная стенка из четырёх игроков «Краснодара». Партнёры пригнулись, и мяч прилетел в девятку.
Интрига внезапно ожила в середине тайма — команда Морено наконец дошла до штрафной «Краснодара», закрепилась там и забила. Вышедший на замену Кривцов выступил в стиле Волкова: подарил мяч стоявшему у полукруга Зиньковскому. Такому техничному игроку, как экс-спартаковец, может быть достаточно и одного шанса для гола. Зиньковский обыграл Черникова, после чего точно пробил низом.
Голы посыпались, как из рога изобилия! Вот только у «Сочи» не получилось схватить быка за рога. Через пару минут «Краснодар» соорудил атаку на скорости «четыре в три», и Виктор Са забил с паса свежего Густаво Сантоса. Защита, конечно, развалилась, однако вратарь Дёгтев должен был закрывать ближний гол. Пока вратари не вытаскивают команду Морено.
Затем «Краснодар» быстро сделал свою победу крупной. В эпизоде с четвёртым голом у команды Мусаева сработал наигранный угловой. Последовала диагональная передача, двое хитро пропустили мяч, и Кривцов забил ударом из полукруга. Исправился Никита за результативную ошибку. Заодно сделал приятный подарок на день рождения Сергею Галицкому — 14 августа создателю клуба исполнилось 58 лет.
Кому не везло в этот вечер с голами, так это Кордобе. Колумбиец нанёс семь ударов по воротам «Сочи», из которых пять (!) были заблокированы. Однажды и Дёгтев не дал забить нападающему головой — совершил яркий сейв. А в компенсированное время дело довёл до разгрома Перрен. Лучший ассистент чемпионата Франции вышел на замену за 20 минут до конца и сотворил чудо-гол. После розыгрыша углового красиво обвёл у лицевой Сааведру, сохранил мяч в поле и отправил его в сетку рикошетом от защитника. Действительно большой мастер!
Мурад Мусаев
Роберт Морено
Эдуард Сперцян
49′
Эдуард Сперцян
62′
Виктор Са
(Густаво Фуртадо Сантос)
68′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
72′
Сергей Волков
90+3′
Антон Зиньковский
65′
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
98
Сергей Петров
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
11
Жоау Батчи
46′
88
Никита Кривцов
7
Виктор Са
74′
23
Гаэтан Перрен
10
Эдуард Сперцян
78′
6
Кевин Ленини
66
Дуглас Аугусту
6′
46′
14
Густаво Фуртадо Сантос
53
Александр Черников
78′
8
Данила Козлов
35
Александр Дегтев
27
Кирилл Заика
82
Сергей Волков
16
Максим Мухин
7
Антон Зиньковский
4
Вячеслав Литвинов
33
Марсело Алвес
39′
47′
17
Артем Макарчук
46′
14
Кирилл Кравцов
78′
20
Дмитрий Васильев
6
Игнасио Сааведра
53′
5
Набиль Абердин
9
Захар Федоров
70′
23
Сауль Гуарирапа
10
Мартин Крамарич
78′
29
Роман Ежов
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти