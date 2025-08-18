Внезапное падение: как три топ-клуба РПЛ провалили старт чемпионата

По итогам первых пяти туров чемпионата России по футболу сразу три топ-клуба сенсационно застряли во второй половине турнирной таблицы. Это случилось с московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом», сыгравшими в минувшие выходные вничью друг с другом (2:2), а также с московским «Динамо», проигравшим столичное дерби ЦСКА (1:3). Лидерство сохраняет московский «Локомотив», потерявший первые очки в нынешнем чемпионате в результате выездной ничьей с калининградской «Балтикой» (1:1).
«Динамо» (Москва) — ЦСКА
После случившегося в середине недели домашнего разгрома от «Краснодара» (0:4) в Кубке России «Динамо» могло реабилитироваться в чемпионате за счет дерби с успешно стартовавшим ЦСКА, но в итоге едва не потерпело еще одно крупное поражение. Уже к середине первого тайма бело-голубые горели 0:2. Оба раза отличился новичок армейцев Матеус Алвес. Сначала он забил с передачи Тамерлана Мусаева, а потом отдал голевой пас Милану Гаичу. Незадолго до перерыва Матвей Кисляк довел дело до разгромного счета.
В начале второго тайма Денис Макаров отыграл один мяч, но на большее «Динамо» не хватило. Более того, если бы не несколько спасений вратаря команды Игоря Лещука, подопечные Валерия Карпина могли еще более крупно проиграть. В итоге с пятью очками они идут на 12-м месте, опережая идущий в зоне переходных матчей московский «Спартак» лишь по разнице забитых и пропущенных голов. ЦСКА закрепился на третьей строчке и лишь на два очка отстает от лидирующего «Локомотива».
ЦСКА находится в хорошей форме, а «Динамо» не может найти свою игру, оказалось в психологической яме и под давлением, считает бывший нападающий бело-голубых Дмитрий Булыкин.
— Армейцы здорово реализовали свои моменты, выиграв за счет желания и самоотдачи. Динамовцы провалили старт сезона. Были объективные причины в виде травм игроков и прихода нового главного тренера, у которого пока идет притирка с игроками. Но вряд ли такой результат устроит руководство «Динамо», которое усилило команду качественными игроками и уже привыкло к борьбе за самые высокие места. Думаю, в случае неудач в ближайшей паре туров к Карпину могут возникнуть неприятные вопросы. А ЦСКА вновь показал качественный футбол. Команда на хорошем ходу и вполне может претендовать на золото. Тем более ее конкуренты в виде «Зенита», «Спартака» и «Динамо» сейчас буксуют. И пока помимо армейцев только «Локомотив» и «Краснодар» оправдывают те ожидания, которые на них возлагают как на наши ведущие клубы, — отметил Булыкин.
«Спартак» — «Зенит»
Обе команды подошли к субботнему очному матчу в крайне затруднительном турнирном положении, одержав всего по одной победе в первых четырех турах. Уже не первую неделю расходятся слухи о грядущей отставке главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Касательно его коллеги из «Зенита» Сергея Семака в медиа тоже рассуждают, что он может не доработать до конца сезона, но до конкретных данных о поиске ему замены дело пока не дошло.
Обе команды обладают самыми большими бюджетами в РПЛ. Летом «Спартак» сделал самое дорогое приобретение в своей истории, заплатив за бразильского полузащитника Жедсона около €27 млн. В свою очередь, за другого бразильца, Жерсона, «Зенит», по данным СМИ, отдал порядка €25 млн. Интересно, что эти суммы превышают весь бюджет махачкалинского «Динамо», которое по состоянию на конец недели идет вровень по очкам с «Зенитом» и опережает на один балл «Спартак».
Причем, если дагестанский клуб обыграет в понедельник «Пари Нижний Новгород», он увеличит превосходство над обоими грандами. А матч «Спартака» и «Зенита» выдался довольно увлекательным. Первый час игры был лучшим для красно-белых в этом сезоне. Правда, первым забил петербургский клуб, когда Матео Касьерра не реализовал пенальти, но успешно сыграл на добивании. Правда, уже к перерыву Маркиньос и Жедсон воплотили игровое преимущество хозяев в голы.
А красная карточка лидера «Зенита» Дугласа Сантоса в начале второго тайма, казалось, хоронила надежды гостей на спасение. Но, как ни странно, «Спартак» не использовал численное преимущество. Более того, он словно вообще перестал играть после удаления у соперника. В результате на 63-й минуте Александр Соболев сравнял счет, поразив ворота бывшего клуба, из которого он год назад со скандалом ушел в «Зенит».
«Спартак» едва не вырвал победу в концовке, когда получил право на пенальти. Вратарь сине-бело-голубых Денис Адамов отбил удар с точки Эсекьеля Барко, спас команду после его добивания, однако не справился с третьим ударом, уже в исполнении Жедсона. Но при видеопросмотре арбитр увидел двойное касание мяча в исполнении Барко при пробитии пенальти, что по правилам означает свободный удар для «Зенита». Гол не был засчитан. И матч закончился вничью.
«Спартак» очутился на 13-м месте в зоне переходных матчей с четырьмя очками. «Зенит» — девятый с пятью баллами. Уже в понедельник его может опередить махачкалинское «Динамо», если хотя бы сыграет вничью с «Пари НН».
— Ничейный результат закономерен, хотя «Спартак» в целом провел качественный матч, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Он хорошо прессинговал, прижал «Зенит» к своей штрафной и при потерях мяча встречал его на чужой половине поля, не давал быстро начинать атаки. Команда Станковича неожиданно здорово сыграла. И, если бы все эти положительные эпитеты не касались только первого часа игры, можно было сказать, что она заслужила победу. Но потом, после удаления у соперника, «Спартак» куда-то пропал на поле, а «Зенит» тут же сравнял. Да и удаление Дугласа Сантоса было сомнительным, если учесть, что до его фола судья не зафиксировал офсайд у красно-белых. Так что за последние полчаса «Зенит» наработал на ничью. Хотя выглядит команда Семака сейчас очень инертно и непонятно, за счет чего она будет выбираться из середины таблицы наверх. Те же вопросы и к «Спартаку».
«Балтика» — «Локомотив»
Лидер чемпионата приехал в гости к главной сенсации старта турнира. «Балтика» не проиграла ни одной из четырех встреч, особенно отличившись разгромной выездной победой над «Спартаком» (3:0). Калининградский клуб был близок к успехом и в домашней игре с «Локо», который оставался последней командой, не потерявшей ни одного очка.
Подопечные Андрея Талалаева быстро открыли счет: на 3-й минуте мяч забил Брайан Хиль. На протяжении большей части матча они имели преимущество. И могли еще несколько раз поразить ворота соперника. Особенно обидным был эпизод на 73-й минуте, когда Чинонсо Оффор из середины штрафной пробил мимо ворот, не встретив никакого сопротивления со стороны обороны «Локо».
Тут же это вышло боком «Балтике»: на 82-й минуте после удара Дмитрия Баринова со штрафного Николай Комличенко подправил мяч в ворота хозяев и принес «железнодорожникам» выездную ничью в очень сложном матче.
— «Локомотиву» очень повезло избежать поражения в этой игре, — заявил «Известиям» бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Можно сказать, что команда Михаила Галактионова отскочила. Она пропустила довольно нелепый гол в начале встречи, но затем «Балтика» доминировала. Талалаев очень грамотно выстроил тактику на этот матч, и его команда должна была забивать еще. Но упустила свои возможности, а «Локо» чудом спасся в конце. Он может радоваться этой ничьей. Но если хочет дальше сохранять лидерство, то нужно делать выводы из этого матча и прибавлять в организации игры в дальнейшем.
Также в минувшие выходные прошли еще четыре матча пятого тура. Грозненский «Ахмат» обыграл дома самарские «Крылья Советов» (3:1), добившись победы в двух первых играх чемпионата под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова. Тольяттинский «Акрон» уступил на своем поле «Оренбургу» (1:2), одержавшему первую победу в этом чемпионате. Казанский «Рубин» взял верх в родных стенах над «Ростовом» (1:0). А «Краснодар» разгромил у себя «Сочи» (5:1) и сохранил второе место, отставая от лидирующего «Локо» на одно очко. Завершится тур в понедельник в Саранске, где «Пари Нижний Новгород» сыграет с махачкалинским «Динамо».
Автор: Алексей Фомин