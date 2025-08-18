Внезапное падение: как три топ-клуба РПЛ провалили старт чемпионата

— Ничейный результат закономерен, хотя «Спартак» в целом провел качественный матч, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Он хорошо прессинговал, прижал «Зенит» к своей штрафной и при потерях мяча встречал его на чужой половине поля, не давал быстро начинать атаки. Команда Станковича неожиданно здорово сыграла. И, если бы все эти положительные эпитеты не касались только первого часа игры, можно было сказать, что она заслужила победу. Но потом, после удаления у соперника, «Спартак» куда-то пропал на поле, а «Зенит» тут же сравнял. Да и удаление Дугласа Сантоса было сомнительным, если учесть, что до его фола судья не зафиксировал офсайд у красно-белых. Так что за последние полчаса «Зенит» наработал на ничью. Хотя выглядит команда Семака сейчас очень инертно и непонятно, за счет чего она будет выбираться из середины таблицы наверх. Те же вопросы и к «Спартаку».