Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
3
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

«Что вообще происходит?». Геннадий Орлов — об игре «Зенита» на старте сезона РПЛ

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался об игре «Зенита» после ничьей команды в матче пятого тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2).

Источник: Чемпионат.com

«“Зенит” меня поражает. Какая же медленная игра! На дворе уже пятый тур, но где командные скорости-то?! Что вообще происходит? Мне кажется, Семак мог бы произвести больше перестановок в составе. Имею в виду Жерсона. Ну не двигается он так, как это делал на клубном чемпионате мира. Не тот КПД! А Сергей Богданыч вновь включил его в стартовый состав. Не знаю… С такой игрой о чемпионстве можно забыть… Как вы собираетесь побеждать?»— приводит слова Орлова «Спорт-экспресс».

На данный момент «Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив шесть очков. За пять туров команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

В следующем туре «Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 23 августа.