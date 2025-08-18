«Что вообще происходит?». Геннадий Орлов — об игре «Зенита» на старте сезона РПЛ

«“Зенит” меня поражает. Какая же медленная игра! На дворе уже пятый тур, но где командные скорости-то?! Что вообще происходит? Мне кажется, Семак мог бы произвести больше перестановок в составе. Имею в виду Жерсона. Ну не двигается он так, как это делал на клубном чемпионате мира. Не тот КПД! А Сергей Богданыч вновь включил его в стартовый состав. Не знаю… С такой игрой о чемпионстве можно забыть… Как вы собираетесь побеждать?»— приводит слова Орлова «Спорт-экспресс».