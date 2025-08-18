КДК накажет «Зенит» и «Спартак» по матчу 5-го тура РПЛ

— «Болельщики “Зенита” и “Спартака” массово скандировали оскорбительные выражения. Рассмотрим, что на пресс-конференцию пришел не главный тренер “Спартака” Деян Станкович, а его помощник Ненад Сакич и выход за пределы технической зоны тренера “Зенита” Вильяма Де Оливейры.
У главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова систематический выход за пределы технической зоны в игре с «Ростовом».
Рассмотрим задержку выхода команды «Динамо» из раздевалки на две минуты перед началом матча и второго тайма во встрече с ЦСКА. И также главный тренер «Динамо» Валерий Карпин выходил за пределы технической зоны.
И неподобающее поведение у «Крыльев Советов» в матче против «Ахмата» — 6 предупреждений, — сказал Григорьянц «СЭ».
После 5-го тура «Локомотив» с 13 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (12) на втором месте, ЦСКА (11) — на третьей строчке.
Деян Станкович
Сергей Семак
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
18′
Жедсон Фернандеш
(Кристофер Мартинс)
38′
Матео Кассьерра
15′
Александр Соболев
63′
Эсекиэль Барко
88′
Матео Кассьерра
14′
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
43′
76′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
70′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
76′
91
Антон Заболотный
9
Манфред Угальде
76′
7
Пабло Солари
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
43′
50′
8
Маркус Вендел
5
Вильмар Барриос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
9
Сантос да Силва Жерсон
64′
17
Андрей Мостовой
30
Матео Кассьерра
46′
66
Роман Вега
77′
11
Луис Энрике
58′
32
Лусиано Гонду
28
Нуралы Алип
46′
7
Александр Соболев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти