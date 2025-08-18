Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.17
П2
2.30
Футбол. Премьер-лига
20:00
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.05
П2
2.97
Футбол. Англия
22:00
Лидс
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.35
П2
3.35
Футбол. Испания
22:00
Эльче
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.36
П2
2.25
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

КДК накажет «Зенит» и «Спартак» по матчу 5-го тура РПЛ

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам 5-го тура РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

— «Болельщики “Зенита” и “Спартака” массово скандировали оскорбительные выражения. Рассмотрим, что на пресс-конференцию пришел не главный тренер “Спартака” Деян Станкович, а его помощник Ненад Сакич и выход за пределы технической зоны тренера “Зенита” Вильяма Де Оливейры.

У главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова систематический выход за пределы технической зоны в игре с «Ростовом».

Рассмотрим задержку выхода команды «Динамо» из раздевалки на две минуты перед началом матча и второго тайма во встрече с ЦСКА. И также главный тренер «Динамо» Валерий Карпин выходил за пределы технической зоны.

И неподобающее поведение у «Крыльев Советов» в матче против «Ахмата» — 6 предупреждений, — сказал Григорьянц «СЭ».

После 5-го тура «Локомотив» с 13 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (12) на втором месте, ЦСКА (11) — на третьей строчке.

Спартак
2:2
Первый тайм: 2:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
16.08.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 34456 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Сергей Семак
Голы
Спартак
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
18′
Жедсон Фернандеш
(Кристофер Мартинс)
38′
Зенит
Матео Кассьерра
15′
Александр Соболев
63′
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
88′
Зенит
Матео Кассьерра
14′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
43′
76′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
70′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
76′
91
Антон Заболотный
9
Манфред Угальде
76′
7
Пабло Солари
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
43′
50′
8
Маркус Вендел
5
Вильмар Барриос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
9
Сантос да Силва Жерсон
64′
17
Андрей Мостовой
30
Матео Кассьерра
46′
66
Роман Вега
77′
11
Луис Энрике
58′
32
Лусиано Гонду
28
Нуралы Алип
46′
7
Александр Соболев
Статистика
Спартак
Зенит
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
6
6
Угловые
9
6
Фолы
15
10
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти