Уехал из России за копейки — и сразу же принялся творить чудеса! Как «Спартак» упустил Мангаша?

Тем удивительнее, что «Спартак» неожиданно продал защитника, который только начал раскрываться. Как утверждается, Рикарду перешел в «Спортинг» за 300 тысяч евро. Да, бонусами сумма может вырасти до миллиона евро, но еще раз: вероятно, лучший крайний защитник «Спартака» уехал из клуба за копейки. Учитывая, что покупали за 2,5 миллиона евро.