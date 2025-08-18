Ричмонд
Уехал из России за копейки — и сразу же принялся творить чудеса! Как «Спартак» упустил Мангаша?

Классика.

Источник: Sport24

Рикарду Мангаш, только-только переехавший из «Спартака» в «Спортинг», звездно начал новый этап карьеры: уложил дубль уже во втором матче за новую команду. Пострадала «Арока» — итоговые 6:0 выглядят совсем жестко.

Голы — совершенно в духе португальца. Крайний защитник — большой любитель подключаться к атакам, легкий, заводящий быстрые атаки. Такими рывками Рикарду добивается численное преимущество на половине поля соперника.

Источник: Reuters

На 20-й минуте вратарь «Ароки» в ходе атаки «Спортинга» неудачно сыграл на выходе, а Мангаш вовремя подключился к атаке, сориентировался и вонзил из штрафной в фактически пустые ворота. Защитник соперников попытался добраться до мяча в отчаянном полете, но только помог занести его в ворота.

Второй гол — тоже следствие результативного подключения к атаке. Сначала португалец выдернулся с фланга, совершил подбор и помог сохранить мяч, а потом нырнул прямо на линию офсайда. Тут-то и откликнулся на разрезающую передачу и переправил мяч в сетку.

По тем редким матчам, что выпадали Мангашу в «Спартаке», можно было увидеть это крутое качество португальца. Рикарду гибче и вариативнее Рябчука, лучше и по показателям в атаке. Создавал больше голевых моментов, чаще продвигал мяч и покрывал всю длину поля.

По статистике Мангаш был в топ-3 «Спартака» по многим показателям, усилив левый фланг, где традиционно зажигает Маркиньос. Например, Рикарду сблизился с Барко по обводкам, ключевым передачам и пасам в финальную треть, а где-то — даже превосходил.

Источник: РИА "Новости"

Тем удивительнее, что «Спартак» неожиданно продал защитника, который только начал раскрываться. Как утверждается, Рикарду перешел в «Спортинг» за 300 тысяч евро. Да, бонусами сумма может вырасти до миллиона евро, но еще раз: вероятно, лучший крайний защитник «Спартака» уехал из клуба за копейки. Учитывая, что покупали за 2,5 миллиона евро.

Интересно, что в новом клубе отступные защитника — 60 (!) млн евро. В «Спортинге», вероятно, рассчитывают на защитника, о чем и говорит такая астрономическая цифра.

Почему «Спартак» так спешно расстался с заводным португальцем — большая загадка. За эти деньги сложно купить схожего игрока внутри РПЛ, тем более найти качественного легионера. Тем интереснее, как и кем клуб будет закрывать этот профиль.

Автор: Денис Лебеденко