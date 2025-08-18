Российские футболисты арестованы по делу об изнасиловании. Что известно?

В российском футболе новый скандал — футболистов молодежной команды «Рубина» подозревают в изнасиловании. Игроков арестовали на время разбирательства, и, если обвинения подтвердятся, это может стоить им не только карьеры. Прецедентов в футбольном мире, к сожалению, хватает.
Что произошло
18 августа в СМИ разошлась информация о том, что двоих футболистов из молодежного состава «Рубина» арестовали на два месяца по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.
По информации источника, 19-летний Дмитрий Прохоров и 18-летний Федор Золотарев отдыхали в одном из заведений Казани, где познакомились с двумя девушками. В течение некоторого времени они общались в заведении, после чего футболисты предложили продолжить вечеринку дома, на что девушки ответили согласием.
Добравшись до квартиры, одна из спутниц Прохорова и Золотарева почувствовала себя плохо. Ее отправили домой на такси, в то время как вторая девушка осталась с футболистами. В квартире она уснула.
На следующий день девушка обратилась в полицию и написала заявление об изнасиловании. Обвиняемые футболисты вину не признали. Прохоров и Золотарев утверждают, что «ничего не было» и что утром они сами отвезли ее домой на машине. Однако правоохранители приняли меры — игроков арестовали на два месяца.
В «Рубине» факт ареста футболистов подтвердили. Представители клуба заявили, что по итогам расследования примут решение о дальнейших действиях в отношении обвиняемых.
«Действительно, футболисты молодежной команды “Рубина” Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев были задержаны на время следствия. Отметим, что на данный момент следственными органами выясняются все обстоятельства случившегося для установления доказательной базы. Насколько известно клубу, Прохоров и Золотарев сообщили адвокатам, что не признают вину», — говорится в сообщении клуба.
В сезоне-2024/25 Прохоров провел 14 матчей за дублирующий состав «Рубина» в Дивизионе Б Второй лиги, забив восемь мячей и отдав три результативных передачи. Летом он проходил сборы с основной командой. Золотарев выступал в Молодежной футбольной лиге, где в 18 матчах он стал автором восьми мячей и одного голевого паса.
В мировом футболе случаи обвинения спортсменов в действиях насильственного характера — далеко не редкость. Одним из последних громких дел стало разбирательство в отношении некогда самого титулованного игрока в истории — Дани Алвеса. В январе 2023 года бразильца арестовали в Испании. Ему грозило 4,5 года тюрьмы. Разбирательство было долгим — сначала футболист отрицал факт связи с потерпевшей, чтобы скрыть измену от супруги, но затем признался, заявив, что интимная связь произошла с согласия девушки.
До признания жена Алвеса Жоана высказывалась в его поддержку, но после — встала на сторону потерпевшей и подала на развод. В феврале 2024 года Алвеса приговорили к тюремному сроку. Разбирательство продолжилось в вышестоящих инстанциях. Вскоре футболист вышел из тюрьмы под залог в 1 миллион евро, а в марте 2025 года Верховный суд Каталонии оправдал Алвеса и отменил наказание.
За последние пару-тройку лет схожие обвинения выдвигали в адрес сразу нескольких игроков английских топ-клубов. Долгое разбирательство шло в отношении экс-защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, который якобы устраивал вечеринки, на которых у девушек отбирали телефоны и насиловали. Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд обвинялся в избиении и изнасиловании своей партнерши Харриет Робсон, а экс-полузащитнику «Арсенала» Томасу Парти обвинения в пяти эпизодах изнасилования предъявили в июле 2025-го. Вне зависимости от исхода (Менди оправдали, с Гринвуда сняли обвинения, а дело Парти расследуется), клубы рвали отношения с футболистами.
В изнасилованиях подозревалась целая россыпь звезд мирового футбола — от Криштиану Роналду до Килиана Мбаппе. Кто-то из игроков отбывал наказание — как, например, бразильский защитник Мансини, а кто-то отбывает его сейчас (например, его соотечественник Робиньо). А действующему победителю Лиги чемпионов в составе «ПСЖ» Ашрафу Хакими и вовсе грозит до 15 лет лишения свободы. Несколько недель назад французская прокуратура запросила такой срок по делу, которое тянется с февраля 2023 года.
В истории российского и советского футбола одним из самых известных случаев стало дело легенды «Торпедо» и сборной Эдуарда Стрельцова. В 1958 году нападающий отдыхал в компании на даче. Вечеринка переросла в попойку, а на следующий день футболиста забрали в милицию. Одна из девушек написала заявление об изнасиловании. Стрельцов подписал чистосердечное признание, хоть и не помнил события того вечера из-за количества выпитого.
Интересно, что потерпевшая вскоре забрала заявление. Несмотря на это, нападающего приговорили к 12 годам тюрьмы, из которых Стрельцов отсидел пять.