Российские футболисты арестованы по делу об изнасиловании. Что известно?

В мировом футболе случаи обвинения спортсменов в действиях насильственного характера — далеко не редкость. Одним из последних громких дел стало разбирательство в отношении некогда самого титулованного игрока в истории — Дани Алвеса. В январе 2023 года бразильца арестовали в Испании. Ему грозило 4,5 года тюрьмы. Разбирательство было долгим — сначала футболист отрицал факт связи с потерпевшей, чтобы скрыть измену от супруги, но затем признался, заявив, что интимная связь произошла с согласия девушки.