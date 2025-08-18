Курьёзнейший гол со штрафного в РПЛ! Вратарь пропустил удар по центру с 30 метров

К 5-му туру Мир РПЛ «Пари НН» оставался единственной командой, у которой не было очков. До прошлой недели серия и вовсе была кошмарной — пять поражений подряд. Победа в Кубке над «Ростовом» дала надежду, что всё не так плохо. Однако её следовало подкрепить. И казалось, что матч с Махачкалой — хороший повод для этого. Да, команда Хасанби Биджиева здорово выглядит. Когда в таблице ты выше «Спартака», «Зенита» и «Динамо», значит, всё идёт правильно. Они только раз проиграли в этом сезоне — в 1-м туре «Спартаку». После — две ничьих и победа над «Ахматом». С учётом небольшого числа трансферов — отличный результат. И, конечно, в игре с аутсайдером они собирались продолжить тенденцию.
В стартовом составе махачкалинцев отметим выход Мехди Мубарика. Для марокканца это первый матч в РПЛ. И сразу — на стадионе чемпионата мира в Саранске. Наверняка впечатлительно. У «Нижнего» же впервые с первых минут в этом сезоне появился нападающий Ренальдо Сефас. В остальном — привычные сочетания. И вряд ли тренеры могли друг друга удивить.
Махачкала начала активнее. В целом ощущение, что они играют лучше, не покидало весь тайм. Это слегка удивляло. Ведь команда привыкла, наоборот, подстраиваться под соперника. Но и сам «Нижний» не показывал, что готов вести эту игру. Отказывались от владения с желанием действовать на контратаках. Возможно, в этом была задумка Алексея Шпилевского: понимая, что вскрыть оборону тяжело, он решил вытянуть соперника на свою половину поля. С точки зрения результата сработало.
Первый момент номинальные хозяева создали на восьмой минуте. И Олусегун мог забить гол года. Прокинул мяч мимо всех и с острого угла бил пяткой. Но мимо цели. Потом пришёл ответ, когда мяч подкатился к Джаваду, а он был на классной позиции. Справился Медведев. А на 15-й минуте нижегородцы заработали штрафной примерно в 30 метрах от ворот. Магомедов решил не заморачиваться со стенкой, и этим воспользовался Босельи. Футболист решился на прямой удар, мяч скакнул прямо перед вратарём и залетел в сетку. Ошибка Магомедова, которая стала роковой.
Интересно, что в кубковой игре с «Ростовом» Босельи тоже забил со штрафного. Тот гол стал победным. Здесь до этого было далеко. На 29-й минуте Шпилевский снял с игры Сефаса. Причём до конца непонятны причины. Явного повреждения не наблюдалось, однако вместо него вышел Грулёв. И вскоре после этого «Нижний» мог пропустить — Аззи выиграл верховую борьбу и направил мяч в сторону ворот. Медведев не доставал, однако спасла перекладина. Махачкала включила атакующую мощь, создала ещё один шанс, а потом и забила. Отличился всё тот же Аззи, который приложился с 20 метров. Однако судья не торопился возобновлять игру. А потом побежал к монитору. Оказалось, что незадолго до этого судьи разглядели игру рукой у Мрезига.
А чуть ли не в первой атаке после отменённого мяча второй забили нижегородцы. Воспользовались разочарованием соперника. Шнапцев прострелил с правого фланга, а на дальней штанге забыли про Олусегуна. Тому оставалось просто переправить мяч в сетку.
Впервые «Динамо» пропустило два в сезоне. Кто бы мог подумать, что это случится в игре с «Пари НН». Шпилевский понимал, что игра не то чтобы складывается. Несмотря на результат. Поэтому в перерыве снял Фаринью и Кастильо. Лучше не стало. Во втором тайме «Нижнего» на поле, по сути, не было. Динамовцы с самого начала взяли мяч под контроль и пытались хоть что-то сделать у ворот соперника. Не реализовали несколько выходов один на один (шикарно играл Медведев), мимо летели опасные штрафные и дальние удары. На гол махачкалинцы точно наиграли. Вероятно, даже на два. Но в итоге получили 0. Нижегородцы же самоотверженно оборонялись. И смогли-таки удержать приемлемый результат, несмотря на полное поражение по основным статистическим показателям.
У «Пари НН» — первая победа в сезоне и уход с последнего места. Теперь там остался «Сочи». У «Динамо» — первое поражение в сезоне. Однако по-прежнему 10-я строчка в таблице.
Алексей Шпилевский
Хасанби Биджиев
Хуан Мануэль Боселли
15′
Олакунле Олусегун
(Максим Шнапцев)
41′
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
25
Свен Карич
40
Олакунле Олусегун
2
Виктор Александров
56′
77
Андрей Ивлев
76′
23
Хуан Камило Кастильо
46′
16
Ярослав Крашевский
74′
24
Эдгардо Фаринья
44′
46′
88
Даниил Лесовой
29
Лука Веснер Тичич
60′
19
Никита Ермаков
64′
20
Хуан Мануэль Боселли
72′
32
Вадим Пигас
21
Реналдо Сефас
29′
27
Вячеслав Грулев
39
Тимур Магомедов
70
Валентин Пальцев
5
Джемал Табидзе
4
Идар Шумахов
22
Мохамед Аззи
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
25
Гамид Агаларов
75′
21
Абдулпаша Джабраилов
10
Джавад Хоссейннеджад
75′
28
Сердер Сердеров
6
Мехди Мубарик
46′
7
Хазем Мастури
16
Уссем Мрезиг
86′
9
Ражаб Магомедов
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти