Курьёзнейший гол со штрафного в РПЛ! Вратарь пропустил удар по центру с 30 метров

Впервые «Динамо» пропустило два в сезоне. Кто бы мог подумать, что это случится в игре с «Пари НН». Шпилевский понимал, что игра не то чтобы складывается. Несмотря на результат. Поэтому в перерыве снял Фаринью и Кастильо. Лучше не стало. Во втором тайме «Нижнего» на поле, по сути, не было. Динамовцы с самого начала взяли мяч под контроль и пытались хоть что-то сделать у ворот соперника. Не реализовали несколько выходов один на один (шикарно играл Медведев), мимо летели опасные штрафные и дальние удары. На гол махачкалинцы точно наиграли. Вероятно, даже на два. Но в итоге получили 0. Нижегородцы же самоотверженно оборонялись. И смогли-таки удержать приемлемый результат, несмотря на полное поражение по основным статистическим показателям.