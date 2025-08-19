«Галатасарай» готовит официальное предложение по Кисляку, пишут СМИ

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» готовится сделать ЦСКА официальное предложение по трансферу полузащитника Матвея Кисляка, сообщает Takvim.
Как сообщает издание, клуб намерен сделать предложение после покупки вратаря и защитника. Отмечается, что действующий чемпион Турции видит в 20-летнем Кисляке инвестицию в будущее.
Кисляк является воспитанником ЦСКА. Он провел в составе армейского клуба 50 матчей, забил шесть голов, стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. На его счету четыре игры за сборную России.