Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:00
Иртыш
:
Темп
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
8.25
Футбол. Кубок России
16:00
Салют Белгород
:
Рязань
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.80
П2
3.62
Футбол. Кубок России
17:00
Калуга
:
Амкал
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.50
П2
3.25
Футбол. Кубок России
17:00
Кубань Холдинг
:
Нарт Ч
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.87
П2
4.44
Футбол. Кубок России
18:30
Кубань
:
ПСК
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.96
П2
6.37
Футбол. Кубок России
19:15
Спартак Тм
:
Металлург Лп
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.30
П2
2.30
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Ст
:
Ангушт
Все коэффициенты
П1
1.24
X
5.85
П2
11.00
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.39
П2
14.00

«Галатасарай» готовит официальное предложение по Кисляку, пишут СМИ

«Галатасарай» готовит для ЦСКА официальное предложение по трансферу Кисляка.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» готовится сделать ЦСКА официальное предложение по трансферу полузащитника Матвея Кисляка, сообщает Takvim.

Как сообщает издание, клуб намерен сделать предложение после покупки вратаря и защитника. Отмечается, что действующий чемпион Турции видит в 20-летнем Кисляке инвестицию в будущее.

Кисляк является воспитанником ЦСКА. Он провел в составе армейского клуба 50 матчей, забил шесть голов, стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. На его счету четыре игры за сборную России.