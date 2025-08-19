Ричмонд
Источник сообщил, когда Самошников подпишет контракт со «Спартаком»

Самошников из «Локомотива» подпишет контракт со «Спартаком» 19 августа.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Защитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Илья Самошников во вторник, 19 августа, подпишет контракт со столичным «Спартаком», сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В начале августа агент игрока Алексей Бабырь заявлял РИА Новости, что «Локомотив» и «Спартак» ведут переговоры о трансфере его клиента. До этого главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов сообщал, что клуб не собирается продавать защитника, который является футболистом основной обоймы.

«Сегодня Илья Самошников должен подписать контракт и стать игроком “Спартака”, — сказал собеседник агентства.

Самошников выступает за «Локомотив» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. В составе железнодорожников он принял участие в 70 матчах во всех турнирах, забив пять мячей.