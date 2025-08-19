Ричмонд
Манелов перешел в «Балтику»

«Балтика» объявила о переходе футболиста Ираклия Манелова из «Торпедо».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Калининградская «Балтика» объявила в своем официальном Telegram-канале о переходе футболиста Ираклия Манелова из московского «Торпедо».

Манелов подписал контракт до 10 июня 2028 года.

«Мы рады приветствовать Ираклия в семье “Балтики” и желаем ему успехов в новом этапе карьеры», — говорится в сообщении клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Манелову 22 года. Он выступал за «Торпедо» с лета 2023 года, провел за столичный клуб 70 матчей и забил шесть голов. Ранее Манелов выступал за «Краснодар», воспитанником которого является, и тульский «Арсенал».