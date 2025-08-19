Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Кубань
:
ПСК
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.96
П2
6.37
Футбол. Кубок России
19:15
Спартак Тм
:
Металлург Лп
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.30
П2
2.34
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Ст
:
Ангушт
Все коэффициенты
П1
1.24
X
5.79
П2
11.00
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.34
П2
14.00
Футбол. Кубок России
завершен
Салют Белгород
3
:
Рязань
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Иртыш
0
:
Темп
0
П1
X
П2

Смородская обвинила футболистов в неудачных результатах «Динамо»

Смородская: в результатах московского «Динамо» виноват не Карпин, а футболисты.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Вина за неудачные результаты московского «Динамо» на старте сезона лежит не на главном тренере Валерии Карпине, а на футболистах, заявила РИА Новости бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская.

«Динамо» в июне объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера. Под руководством специалиста, который продолжил в качестве совместителя возглавлять сборную России, «бело-голубые» провели семь официальных матчей (две победы, две ничьих и три поражения). В чемпионате России команда после пяти туров занимает 11-е место, набрав пять очков. В пятом туре она дома уступила в дерби ЦСКА (1:3), пропустив три мяча в первом тайме.

«У “Динамо” очень тяжелый старт — очень много травм, стартовый состав каждый раз меняется. Мало еще сыгранности, очень много ужасающих ошибок в духе паса в штрафную чужому. Как можно на таком уровне допускать такие ошибки, тем более бразильцам (в матче против ЦСКА Бителло ошибся в эпизоде с первым голом, отдав передачу нападающему соперников — прим. ред.)», — сказала Смородская.

«Карпин тут ни при чем! Он что, должен научить игроков отдавать пас своему? Это что, не очевидно, в школе не проходили? Какая-то полная расслабленность. Во втором тайме матча с ЦСКА они взбодрились, но им не повезло — то штанга, то перекладина, то рядом. Было видно, что у “Динамо” есть перспектива, а в первом тайме ее не было видно», — отметила собеседница агентства.

«Динамо» в шестом туре чемпионата России 23 августа на своем поле встретится с «Нижним Новгородом», который с тремя очками располагается на 15-й строчке.