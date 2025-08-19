Смородская обвинила футболистов в неудачных результатах «Динамо»

«Карпин тут ни при чем! Он что, должен научить игроков отдавать пас своему? Это что, не очевидно, в школе не проходили? Какая-то полная расслабленность. Во втором тайме матча с ЦСКА они взбодрились, но им не повезло — то штанга, то перекладина, то рядом. Было видно, что у “Динамо” есть перспектива, а в первом тайме ее не было видно», — отметила собеседница агентства.