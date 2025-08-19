Смородская обвинила футболистов в неудачных результатах «Динамо»

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Вина за неудачные результаты московского «Динамо» на старте сезона лежит не на главном тренере Валерии Карпине, а на футболистах, заявила РИА Новости бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская.
«Динамо» в июне объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера. Под руководством специалиста, который продолжил в качестве совместителя возглавлять сборную России, «бело-голубые» провели семь официальных матчей (две победы, две ничьих и три поражения). В чемпионате России команда после пяти туров занимает 11-е место, набрав пять очков. В пятом туре она дома уступила в дерби ЦСКА (1:3), пропустив три мяча в первом тайме.
«У “Динамо” очень тяжелый старт — очень много травм, стартовый состав каждый раз меняется. Мало еще сыгранности, очень много ужасающих ошибок в духе паса в штрафную чужому. Как можно на таком уровне допускать такие ошибки, тем более бразильцам (в матче против ЦСКА Бителло ошибся в эпизоде с первым голом, отдав передачу нападающему соперников — прим. ред.)», — сказала Смородская.
«Карпин тут ни при чем! Он что, должен научить игроков отдавать пас своему? Это что, не очевидно, в школе не проходили? Какая-то полная расслабленность. Во втором тайме матча с ЦСКА они взбодрились, но им не повезло — то штанга, то перекладина, то рядом. Было видно, что у “Динамо” есть перспектива, а в первом тайме ее не было видно», — отметила собеседница агентства.
«Динамо» в шестом туре чемпионата России 23 августа на своем поле встретится с «Нижним Новгородом», который с тремя очками располагается на 15-й строчке.