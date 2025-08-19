«Один из худших трансферов “Галатасарая”. За этого защитника “Спартак” заплатит 8,5 миллиона евро?

«Спартак» уже неплохо потратился в летнее трансферное окно. И если Антона Заболотного взяли бесплатно, а за Илью Самошникова заплатили 3,7 миллиона евро, то за Жедсона Фернандеша пришлось отдать аж 20,7 миллиона (данные Transfermarkt) — это самый дорогой переход в истории красно-белых.
Однако на этом московская команда не собирается останавливаться: спортивный директор Фрэнсис Кахигао работает над подписанием нового центрального защитника, и в ближайшее время им может стать игрок «Галатасарая» Карлос Кэуста. По данным СМИ, колумбиец вечером 19 августа вылетит в столицу России.
Что известно о предстоящем трансфере
Как сообщает турецкий журналист Чагатай Челик, полная сумма финансовой компенсации за переход Куэсты в «Спартак» может достичь 8,5 миллиона евро. При этом фиксированная выплата составит 6,5 миллиона, плюс еще 2 миллиона стамбульский клуб получит в виде возможных бонусов. Вечером 19 августа колумбиец должен прибыть в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта с красно-белыми.
Турецкие СМИ сообщают, что вскоре о трансфере Куэсты (точнее, о факте переговоров) должен объявить «Галатасарай» на своих официальных ресурсах, поскольку в стране действует новый соответствующий закон. Нечто подобное уже было, когда Жедсон Фернандеш уходил из «Бешикташа».
Надо сказать, болельщики «Галатасарая» не то чтобы грустят по поводу ухода Карлоса. 26-летний латиноамериканец не смог закрепиться в основной обойме клуба, в который перешел в феврале этого года из бельгийского «Генка», и сыграл лишь пять матчей (325 минут) в турецкой лиге в сезоне-2024/25. Поэтому отзывы о нем не самые комплиментарные.
«Привозил чуть ли не в каждой игре»
Карлос — защитник с богатым опытом игры в Европе. Он провел шесть лет в «Генке», в последние сезоны был одним из лидеров команды и вместе с ней завоевал Кубок страны.
Зимой колумбиец перешел в «Галатасарай» за 8 миллионов — на него лично рассчитывал главный тренер команды Окан Бурук. Однако в Турции проявить себя не получилось. Главный эксперт турецкого футбола в России Эльвин Керимов в своем Telegram-канале поделился своими мыслями об игре Куэсты:
«Куэста — один из худших трансферов “Галатасарая” за последние лет пять. Привозил чуть ли не в каждой игре. Быстрый, но в прессингующей команде поплыл. Окан настаивал на его трансфере, о чем потом сильно пожалел».
Если говорить о преимуществах Карлоса, то он достаточно быстр, ловок, здорово отодвигает соперников корпусом и умеет сыграть на опережении. Помимо этого он любит делать длинные передачи, а во время позиционной атаки может подниматься в опорную зону. С этими качествами Куэста был важной фигурой в составе сборной Колумбии на Кубке Америки-2024.
А вот в чем главный минус потенциального новичка «Спартака», так это в его росте — 179 сантиметров. Действия на «втором этаже» точно не его конек, а ведь у красно-белых и так есть проблемы с командной антропометрией.
