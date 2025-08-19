«Один из худших трансферов “Галатасарая”. За этого защитника “Спартак” заплатит 8,5 миллиона евро?

Надо сказать, болельщики «Галатасарая» не то чтобы грустят по поводу ухода Карлоса. 26-летний латиноамериканец не смог закрепиться в основной обойме клуба, в который перешел в феврале этого года из бельгийского «Генка», и сыграл лишь пять матчей (325 минут) в турецкой лиге в сезоне-2024/25. Поэтому отзывы о нем не самые комплиментарные.