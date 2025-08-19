Антон Миранчук попрощался с футболистами «Сьона»

Как стало известно «СЭ», во вторник, 19 августа, 29-летний полузащитник Антон Миранчук попрощался с партнерами по «Сьону», куда перешел в сентябре прошлого года, заключив двухлетний контракт.
Швейцарская команда вышла из трехдневного мини-отпуска и возобновила тренировочный процесс, но Миранчук уже не принимал участия в занятии.
С начала прошлой недели игрок сборной России работал по индивидуальной программе и не выходил на поле в матче национального Кубка, в котором «Сьон» 15 августа победил клуб из любительской лиги.
19 августа «СЭ» сообщал, что московское «Динамо» договорилось о покупке Антона Миранчука. Сумма трансфера составит 1,7 миллиона евро.