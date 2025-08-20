Станкович очень хотел взять в «Спартак» именно Самошникова. Зачем?

По нашей информации, идея подписания идёт от главного тренера Деяна Станковича. И он видит в Самошникове усиление на проблемный правый фланг обороны, где серб не удовлетворён действиями Даниила Денисова и Даниила Хлусевича. Мало кого смущает, что свой лучший сезон бывший футболист «Локо» провёл на другой позиции — правого полузащитника. Именно в этой роли он раскрылся год назад у Галактионова. Понятно, что Илья мегауниверсал, способный сыграть в разных ролях на флангах, так что спуститься в оборону не будет проблемой. Но надо учитывать, что он всё равно про атаку. Об этом говорит и статистика прошлого сезона (данные РУСТАТ): в среднем за матч футболист создавал 0,7 голевого момента, наносил 1,3 удара, делал больше трёх передач в штрафную и совершал больше двух удачных обводок. При этом по отбором и перехватам он несильно уступает Денисову и тем более Хлусевичу.