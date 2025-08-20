Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
17:00
Космос
:
2DROTS
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.40
П2
1.50
Футбол. Кубок России
17:00
Череповец
:
Звезда СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.60
П2
2.60
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
4.63
X
3.88
П2
1.71
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Дз
:
Амкар-Пермь
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.55
П2
2.62
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Спартак Нч
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.71
П2
12.00
Футбол. Кубок России
18:00
Велес
:
Красное Знамя
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.20
П2
8.00
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо-Брянск
:
Леон Сатурн
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.70
П2
6.60
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Кир
:
Фанком
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.54
П2
13.75
Футбол. Кубок России
18:30
Знамя Труда
:
Динамо Брл
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.37
П2
6.10
Футбол. Кубок России
19:00
Кристалл-МЭЗТ
:
Муром
Все коэффициенты
П1
5.42
X
4.51
П2
1.55
Футбол. Кубок России
19:15
Волгарь
:
Чертаново
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.71
П2
6.70
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Вг
:
Динамо СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.40
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.70
П2
5.24
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Селтик
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.25
П2
24.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Базель
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.42
П2
3.10
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фенербахче
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.60
П2
2.50
Футбол. Кубок России
завершен
КДВ
3
:
Динамо Вл
0
П1
X
П2

Андрей Талалаев оштрафован на 50 тысяч рублей за жест в матче с «Локомотивом»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оштрафован на 50 тысяч рублей за оскорбительный жест в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

Источник: Чемпионат.com

«Мы получили заявление от “Локомотива”. Там было указано, что Талалаев продемонстрировал оскорбительный жест в отношении тренерского штаба “Локомотива” и всех, кто находился в технической зоне “Локомотива”. Я спросил, когда именно клуб принял решение обращаться в КДК РФС, — “Локомотив” ответил, что письмо было направлено во второй половине дня понедельника. Мы поинтересовались, кто из сотрудников клуба видел этот оскорбительный жест Талалаева, на что мы не получили ответа. Далее мы задали вопрос: “Почему вы считаете, что этот жест был в сторону сотрудников “Локомотива”?” Ответа также не последовало.

Талалаев сказал, что он стряхивал крошку после падения на искусственный газон. Но был виден явный жест. Андрей Талалаев объяснил это своей эмоциональностью. Мы не установили адресность данного жеста. От «Локомотива» не последовало ответов, Талалаев объяснил его эмоциональностью. Поскольку у данного жеста нет адресности, КДК РФС принял решение оштрафовать Талалаева на 50 тысяч рублей«, — передаёт слова Григорьянца корреспондент “Чемпионата” Владимир Четверик.