Андрей Талалаев оштрафован на 50 тысяч рублей за жест в матче с «Локомотивом»

«Мы получили заявление от “Локомотива”. Там было указано, что Талалаев продемонстрировал оскорбительный жест в отношении тренерского штаба “Локомотива” и всех, кто находился в технической зоне “Локомотива”. Я спросил, когда именно клуб принял решение обращаться в КДК РФС, — “Локомотив” ответил, что письмо было направлено во второй половине дня понедельника. Мы поинтересовались, кто из сотрудников клуба видел этот оскорбительный жест Талалаева, на что мы не получили ответа. Далее мы задали вопрос: “Почему вы считаете, что этот жест был в сторону сотрудников “Локомотива”?” Ответа также не последовало.