Стало известно, почему «Краснодар» не принимает предложение «Саутгемптона» по Сперцяну

Ранее появлялась информация, что «Саутгемптон» предлагает за Сперцяна трансферную компенсацию в размере € 14 млн, а также возможные бонусы. В текущем сезоне на счету игрока четыре гола и четыре результативных паса в восьми матчах за «Краснодар» во всех турнирах.