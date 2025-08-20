Ричмонд
Акинфеев: понимаю, что Абдулкадырову не нужен пихач. Он сам должен руководить

Голкипер и капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о молодом защитнике армейской команды Джамалутдине Абдулкадырове.

Голкипер и капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о молодом защитнике армейской команды Джамалутдине Абдулкадырове.

«У нас есть Джамал Абдулкадыров — молодой мальчик, перспективный, очень высокий, центральный защитник с левой ногой. Я понимаю, что ему сейчас не надо никакой пихач на поле, когда он выходит, ему не надо где-то именно так орать, ещё что-то. Ты подходишь перед игрой, не волнуйся, не переживай, чётко, спокойно, уверенно. И в какие-то моменты ты ему говоришь, что он сам должен руководить. Не я им должен руководить, старый дед, который стоит, ворчит или ещё что-то делает в воротах. Он должен уже понимать, что 18 лет всё-таки это такой хороший возраст, когда тебе надо самому начинать свою историю», — сказал Акинфеев в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».