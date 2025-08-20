Антон Миранчук возвращается в РПЛ. А стоило ли вообще уезжать в «Сьон»?

В первую очередь я сам себе сказал, что не вижу себя в России. За полгода до конца контракта озвучил решение своим представителям. Разумеется, лето было долгим для меня. Думал, я — свободный агент, 28 лет, в расцвете сил, считал, что спокойно найду команду в топ-5 чемпионатов и буду играть. Всё затянулось, появились тревога и страх, что ничего не получится. Уже в России закрывалось трансферное окно, потом пришло предложение от «Сьона». Решил для себя, что это будет новым вызовом. Я здесь счастлив, чувствую себя комфортно. Знаю, что в дальнейшем мне это поможет. Возможно, даже сделать рывок в топ-5 чемпионатов.