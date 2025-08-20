«Мне жалко болельщиков»: легенда сборной России о «Спартаке»

19 августа «Спартак» официально объявил о трансфере защитника Ильи Самошникова. В текущем сезоне Самошников сыграл только в двух матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт со столичной командой рассчитан до 2027 года.