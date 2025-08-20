Ричмонд
«Мне жалко болельщиков»: легенда сборной России о «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис признался, что не верит в способность московского «Спартака» бороться за призовые места в чемпионате России. Его слова приводит «Советский спорт».

Источник: Соцсети

«Спартак», понятно, пропускает и играет ненадежно в обороне. Поэтому и купили защитника Самошникова. «Спартак» многих покупает, но где-то ошибается. Это футбол. Мне жалко, конечно, болельщиков «Спартака», команда будет бороться за четвертое-пятое место в этом сезоне, — заявил Канчельскис.

19 августа «Спартак» официально объявил о трансфере защитника Ильи Самошникова. В текущем сезоне Самошников сыграл только в двух матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт со столичной командой рассчитан до 2027 года.

В пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают 13-е место с пятью баллами. В следующем туре РПЛ «Спартак» на выезде сразится с казанским «Рубином» 23 августа, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.