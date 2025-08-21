«Спартак» назначил шеф-скаута, который будет искать игроков удаленно

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают 13-е место с пятью баллами. В следующем туре РПЛ «Спартак» на выезде сразится с казанским «Рубином» 23 августа, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Через три дня после этого матча «Спартак» в Кубке России сыграет с «Пари Нижним Новгородом».