Президент «Сьона» — об уходе Миранчука: Антон был удивлен — в Швейцарии нужно много бегать

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
14:30
Иркутск
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.65
П2
5.00
Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.60
П2
2.09
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
:
Ильпар
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.71
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.70
П2
1.85
Футбол. Кубок России
19:15
Текстильщик
:
Тверь
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.30
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
19:30
Мидтьюлланн
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.75
П2
14.50
Футбол. Лига Европы
20:00
Мальме
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.15
П2
6.43
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.05
П2
4.84
Футбол. Лига конференций
20:00
Хамрун Спартанс
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.63
П2
2.40
Футбол. Лига конференций
20:00
Хеккен
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.53
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
20:00
Вольфсбергер
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.38
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
20:45
Истанбул Башакшехир
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.90
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.49
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
21:00
Шкендия
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.36
П2
2.03
Футбол. Лига Европы
21:00
Панатинаикос
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.19
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Зриньски
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.01
П2
1.77
Футбол. Лига конференций
21:00
Брейдаблик
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.07
X
15.00
П2
38.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Дрита
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.65
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.29
П2
3.10
Футбол. Лига конференций
21:00
Страсбур
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
Шахтер
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.55
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Андерлехт
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.65
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.01
П2
3.42
Футбол. Лига конференций
21:00
Левски
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.90
П2
2.01
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.23
П2
1.39
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
14.50
X
7.14
П2
1.23
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Рига
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.86
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
21:15
Слован Бр
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.69
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.25
П2
10.75
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Бешикташ
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.99
П2
2.07
Футбол. Лига Европы
21:30
Лех
:
Генк
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.71
П2
2.14
Футбол. Лига Европы
21:45
Абердин
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.45
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
21:45
Риека
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.25
П2
2.35
Футбол. Лига конференций
21:45
Шелбурн
:
Линфилд
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.52
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
22:00
Линколн
:
Брага
Все коэффициенты
П1
19.00
X
8.20
П2
1.13
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.00
П2
28.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Арда
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.26
П2
13.75
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Легия
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Санта-Клара
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
5
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Селтик
0
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Базель
1
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
0
:
Бенфика
0
П1
X
П2

Президент «Сьона» — об уходе Миранчука: Антон был удивлен — в Швейцарии нужно много бегать

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал вероятный переход российского полузащитника команды Антона Миранчука в московское «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

Вчера вечером Миранчук прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед трансфером в «Динамо».

— Почему Антон приехал в Москву?

— Он разговаривает с клубами.

— Его карьера в «Сьоне» закончена? Он же провел в команде лишь один сезон.

— Я тоже думал, что Антон мог бы принести больше пользы в Швейцарии своей техникой. Но он был сильно удивлен, так как в нашем чемпионате нужно очень много бегать.

Антон — отличный парень, не ленивый, он мог бы провести у нас отличный сезон, но у него остался год контракта — ему поступило предложение, и он решил уйти. Его адаптация здесь потребовала большего времени и оказалась дольше, чем я думал. Но Антон — все равно очень хороший игрок, — сказал Константин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

29-летний Антон Миранчук выступал за «Сьон» с сентября прошлого года, провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.