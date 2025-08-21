Президент «Сьона» — об уходе Миранчука: Антон был удивлен — в Швейцарии нужно много бегать

Вчера вечером Миранчук прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед трансфером в «Динамо».
— Почему Антон приехал в Москву?
— Он разговаривает с клубами.
— Его карьера в «Сьоне» закончена? Он же провел в команде лишь один сезон.
— Я тоже думал, что Антон мог бы принести больше пользы в Швейцарии своей техникой. Но он был сильно удивлен, так как в нашем чемпионате нужно очень много бегать.
Антон — отличный парень, не ленивый, он мог бы провести у нас отличный сезон, но у него остался год контракта — ему поступило предложение, и он решил уйти. Его адаптация здесь потребовала большего времени и оказалась дольше, чем я думал. Но Антон — все равно очень хороший игрок, — сказал Константин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
29-летний Антон Миранчук выступал за «Сьон» с сентября прошлого года, провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.