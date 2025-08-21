Семак: «Соболев силен в забитых мячах. “Спартаку” прекрасный гол забил»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
14:30
Иркутск
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.30
П2
7.70
Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.65
П2
2.01
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
:
Ильпар
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.50
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.65
П2
1.95
Футбол. Кубок России
19:15
Текстильщик
:
Тверь
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.74
П2
9.52
Футбол. Лига Европы
19:30
Мидтьюлланн
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
20:00
Мальме
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.22
П2
6.80
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.00
П2
4.63
Футбол. Лига конференций
20:00
Хамрун Спартанс
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.63
П2
2.40
Футбол. Лига конференций
20:00
Хеккен
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.51
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
20:00
Вольфсбергер
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.40
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
20:45
Истанбул Башакшехир
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.90
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.49
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
21:00
Шкендия
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.36
П2
2.15
Футбол. Лига Европы
21:00
Панатинаикос
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.06
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Зриньски
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.15
П2
1.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Брейдаблик
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.08
X
15.00
П2
40.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Дрита
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.55
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.26
П2
3.22
Футбол. Лига конференций
21:00
Страсбур
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
Шахтер
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.36
П2
7.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Андерлехт
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.65
П2
3.57
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.00
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
21:00
Левски
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.48
X
3.80
П2
2.09
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
8.75
X
5.37
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.31
П2
1.23
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Рига
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.62
П2
10.50
Футбол. Лига Европы
21:15
Слован Бр
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.69
П2
2.50
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.46
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Бешикташ
Все коэффициенты
П1
3.38
X
4.10
П2
2.07
Футбол. Лига Европы
21:30
Лех
:
Генк
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.72
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
21:45
Абердин
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.45
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
21:45
Риека
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.24
П2
2.24
Футбол. Лига конференций
21:45
Шелбурн
:
Линфилд
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.56
П2
4.73
Футбол. Лига Европы
22:00
Линколн
:
Брага
Все коэффициенты
П1
19.00
X
8.00
П2
1.13
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.75
П2
27.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Арда
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.15
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Легия
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Санта-Клара
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2

Семак: «Соболев силен в забитых мячах. “Спартаку” прекрасный гол забил»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре нападающего петербуржцев Александра Соболева в матче против московского «Спартака» в 5-м туре российской Премьер-Лиги.

Источник: Sport24

На прошлой неделе «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью 2:2, Соболев вышел на замену и отметился забитым голом на 63-й минуте.

— Игра Соболева? Он хорошо играл — молодец.

— Это тот Соболев, который вас устраивает?

— Это тот Соболев, который забил. В чем он силен? В забитых мячах. «Спартаку» прекрасный гол забил, — сказал Семак в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым после матча 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».

В нынешнем сезоне 28-летний Александр Соболев провел за «Зенит» 6 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Спартак
2:2
Первый тайм: 2:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
16.08.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 34456 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Сергей Семак
Голы
Спартак
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
18′
Жедсон Фернандеш
(Кристофер Мартинс)
38′
Зенит
Матео Кассьерра
15′
Александр Соболев
63′
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
88′
Зенит
Матео Кассьерра
14′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
43′
76′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
70′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
76′
91
Антон Заболотный
9
Манфред Угальде
76′
7
Пабло Солари
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
43′
50′
8
Маркус Вендел
5
Вильмар Барриос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
9
Сантос да Силва Жерсон
64′
17
Андрей Мостовой
30
Матео Кассьерра
46′
66
Роман Вега
77′
11
Луис Энрике
58′
32
Лусиано Гонду
28
Нуралы Алип
46′
7
Александр Соболев
Статистика
Спартак
Зенит
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
6
6
Угловые
9
6
Фолы
15
10
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти