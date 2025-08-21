Семак: «Соболев силен в забитых мячах. “Спартаку” прекрасный гол забил»

На прошлой неделе «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью 2:2, Соболев вышел на замену и отметился забитым голом на 63-й минуте.
— Игра Соболева? Он хорошо играл — молодец.
— Это тот Соболев, который вас устраивает?
— Это тот Соболев, который забил. В чем он силен? В забитых мячах. «Спартаку» прекрасный гол забил, — сказал Семак в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым после матча 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».
В нынешнем сезоне 28-летний Александр Соболев провел за «Зенит» 6 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
16.08.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 34456 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Сергей Семак
Голы
Спартак
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
18′
Жедсон Фернандеш
(Кристофер Мартинс)
38′
Зенит
Матео Кассьерра
15′
Александр Соболев
63′
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
88′
Зенит
Матео Кассьерра
14′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
43′
76′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
70′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
76′
91
Антон Заболотный
9
Манфред Угальде
76′
7
Пабло Солари
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
43′
50′
8
Маркус Вендел
5
Вильмар Барриос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
9
Сантос да Силва Жерсон
64′
17
Андрей Мостовой
30
Матео Кассьерра
46′
66
Роман Вега
77′
11
Луис Энрике
58′
32
Лусиано Гонду
28
Нуралы Алип
46′
7
Александр Соболев
Статистика
Спартак
Зенит
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
6
6
Угловые
9
6
Фолы
15
10
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти