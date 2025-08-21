В «Фиорентине» заявили, что готовы отпустить Бельтрана за 12 миллионов евро. Игроком интересуется ЦСКА

— ЦСКА и «Фиорентина» находятся на завершающей стадии по трансферу Лукаса Бельтрана?
— Такой трансфер возможен. Но по Бельтрану в клуб поступали предложения и от других клубов.
— Правда, что «Фиорентина» готова будет отпустить игрока за сумму 12 миллионов евро?
— Да это так, — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.
Бельтран выступает за итальянский клуб с 2023 года. За это время аргентинец провел 98 матчей во всех турнирах, отметившись 16 голами и 9 результативными передачами.
После пяти туров РПЛ ЦСКА с 11 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.